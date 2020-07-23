المسحة الخامسة تظهر أول إصابة لأحد نجوم الأهلي بفيروس كورونا

أظهرت المسحة الخامسة التي اجراها النادي الأهلي للاعبين والجهاز الفني والاداري والعاملين، اصابة حمدي فتحي بفيروس كورونا
وسيخضع النادي الأهلي لمسحة سادسة غدًا الجمعة بعد إصابة حمدي فتحي وسيتم سحب عينة أخرى من حمدي فتحي غدًا للتأكد من إصابته.
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وتعتبر اصابة فتحي هي الأولى بين صفوف لاعبين النادي الأهلي، ولم يظهر أي اعراض على اللاعب ولكن المسحة اظهرت ايجابية العينة.
جدير بالذكر، أن النادي الأهلي يقوك بجميع الاجراءات الاحترازية بشكل جيد، وسوف يطمئن الجهاز الطبي على حالة اللاعبين غداََ بعد المسحة السادسة.