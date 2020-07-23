AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

المسحة الخامسة تظهر أول إصابة لأحد نجوم الأهلي بفيروس كورونا

الخميس 23/يوليه/2020 - 08:21 م
مسحات كورونا للاعبي
مسحات كورونا للاعبي النادي الاهلي
Advertisements
عمرو ابوبكر


أظهرت المسحة الخامسة التي اجراها النادي الأهلي للاعبين والجهاز الفني والاداري والعاملين، اصابة حمدي فتحي بفيروس كورونا

وسيخضع النادي الأهلي لمسحة سادسة غدًا الجمعة بعد إصابة حمدي فتحي وسيتم سحب عينة أخرى من حمدي فتحي غدًا للتأكد من إصابته.


وتعتبر اصابة فتحي هي الأولى بين صفوف لاعبين النادي الأهلي، ولم يظهر أي اعراض على اللاعب ولكن المسحة اظهرت ايجابية العينة.

جدير بالذكر، أن النادي الأهلي يقوك بجميع الاجراءات الاحترازية بشكل جيد، وسوف يطمئن الجهاز الطبي على حالة اللاعبين غداََ بعد المسحة السادسة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأهلي يرد على شائعة إصابة لاعبيه بفيروس كورونا

سلبية عينات مسحة كورونا الأولى للاعبي مصر المقاصة

سلبية عينات مسحة كورونا الأولى للاعبي المقاصة

سلبية مسحة كورونا الثانية لجميع لاعبي المقاصة

للتأكد من تعافيه.. محمد عواد يجري مسحة كورونا الثالثة

بمقر النادي.. لاعبو الزمالك يجرون مسحة كورونا الثانية

ترشيحاتنا

تفاصيل كل ما تقدمه شركة ترسانة الإسكندرية لمصر من إنشاء سفن وخدمات تدريب للطلاب

من الساحل .. محمد رمضان يشعل إنستجرام بأحدث صورة له

شاهد السيارة المحطمة.. والدة مروة عبد المنعم تتعرض لحادث سير

مركز الأزهر: الأضحية شرعت لـ 10 أسباب

احذر .. حالة واحدة تنقل فيروس كورونا في حمامات السباحة .. تفاصيل

بعد إصابة مدير حميات دمنهور.. سر عودة كورونا مرة أخرى بأعراض أشد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان مبهج.. رانيا منصور تجذب متابعيها بإطلالة صيفية

للرجال والنساء.. 5 حيل تزيد ثبات وقوة البارفان

هوس الشهرة على السوشيال ميديا يهدد فتاة عشرينية بالسجن.. اعرف الحكاية