خاص.. سموحة يكشف حقيقة إلغاء ودية الأهلي بعد إصابة حمدي فتحي بـ كورونا

كشف فرج عامر رئيس مجلس ادارة نادي سموحة عن حقيقة الغاء مباراة فريقه امام النادي الأهلي الودية المقرر ان تقام استعداداََ لاستئناف بطولة الدوري الممتاز.





وقال عامر خلال تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن الودية ستقام في موعدها ولا يوجد اي نية لالغائها.





وأضاف عامر أن، حمدي فتحي لم يخالط اللاعبين، والاهلي يطبق التباعد الاجتماعي، وملتزم بالاجراءات الاحترازية.





وأشار رئيس نادي سموحة الى أن، تم اجراء مسحة كاملة للاعبي سموحة بالفندق الخاص بهم اليوم الخميس في تمام الساعة السادسة.



