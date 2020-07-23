برغش: السيسي هرم القيم النبيلة.. وأول قيمة للفلاح في عهد جمال عبد الناصر.. فيديو

أكد محمد برغش الشهير بالفلاح الفصيح ان الرئيس السيسي يمثل "هرم القيم النبيلة" مؤكدا أن الرئيس اليوم قال كل شئ عن ثورة 23 يوليو وعن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر والرئيس محمد نجيب واعطى القيمة لاصحاب القيمة واعطى القدر لاصحاب القدر.









وأضاف برغش خلال لقاء له لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد تقديم الاعلامي حمدي رزق، أن الحياد النبيل الذي يأتى من الفرسان عندما قال الرئيس السيسي اننا نعمل بروح ثورة 23 يوليو.









وتابع الفلاح الفصيح: رحم الله قادة ثورة 23 يوليو العظام لان لهم حقوق علينا.. عندما قامت ثورة يوليو كان عمرى 5 سنوات فأنا لبنة من لبنات الثورة فهي ثورة قامت لتنمية البشر".







