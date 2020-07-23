تامر أمين: العدالة الاجتماعية فكرة يصعب تطبيقها

قال الإعلامى تامر أمين، إن العدالة الاجتماعية فكرة يصعب تطبيقها، موضحًا أن العدل المطلق صفة من صفات الله وموجود فى الآخرة وليس فى الدنيا.









وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن الدنيا بها طبقات اجتماعية، ولكن على الجميع أن يسعى لتطبيق ما يشبه العدالة الاجتماعية.









وأشار تامر أمين، إلى أن الجميع يردد العدالة الاجتماعية ولا يعلم معظمنا معناها، والجميع يطالب بالعدالة منذ ثورة 23 يوليو 1952.









وأوضح تامر أمين، أن العدالة الاجتماعية معناها، أن يعلم كل شخص ما له وما عليه، وأن يحصل كل واحد على ما له، وأن توزع الثروة بشكل عادل، فكل شخص يحصل على قدر تعبه.



