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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

التعاون الاقتصادي والأمن المالي الرقمي على طاولة الاجتماعات العربية بأبوظبي

السفير علي المالكي يشارك في الاجتماعات الاقتصادية والمصرفية العربية بأبوظبي
السفير علي المالكي يشارك في الاجتماعات الاقتصادية والمصرفية العربية بأبوظبي
الديب أبوعلي

شارك السفير الدكتور/ علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، في الاجتماع السنوي السابع عشر لمجلس وزراء المالية العرب، والدورة الاعتيادية الخمسين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، اللذين عُقدا خلال الفترة من 28 إلى 29 سبتمبر 2026 في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وصرح السفير بأن هذه الاجتماعات تُعقد سنويًا لمناقشة عدد من القضايا والمستجدات ذات الأولوية للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، بما يعزز فرص تبادل التجارب والخبرات بشأن السياسات والإجراءات المالية والمصرفية المناسبة، ويسهم في تنسيق مواقف الدول العربية تجاه التطورات العالمية الراهنة وتداعياتها على الاقتصادات العربية بصورة عامة، والقطاعين المالي والمصرفي بصورة خاصة.

صندوق النقد العربي

كما تناولت الاجتماعات عددًا من الموضوعات المرتبطة بالتحول المالي الرقمي، ودعم تطوير صناعة التقنيات المالية الحديثة، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة، وفي مقدمتها تأثير الحروب التجارية والأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط على الاستقرار الاقتصادي.

وناقش اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية سبل تعزيز أمن الفضاء الإلكتروني في القطاع المالي، والتقدم المحرز في مبادرة المدفوعات الفورية العربية، فضلًا عن تقارير الاستقرار المالي والاقتصادي العربي، والتحضير للخطاب العربي الموحد أمام اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي المقبلة.

كما شارك السفير المالكي في الاحتفال الخاص باليوبيل الذهبي لصندوق النقد العربي، الذي أُقيم في 28 سبتمبر 2026، احتفاءً بمرور خمسين عامًا على تأسيس الصندوق ودوره في دعم التعاون والتكامل الاقتصادي والمالي العربي.

وأعرب السفير الدكتور/ علي بن إبراهيم المالكي عن شكره للبنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة وصندوق النقد العربي على حسن تنظيم هذه الفعاليات، مشيدًا بأهمية تعزيز التعاون العربي في مواجهة التحديات الاقتصادية والنقدية، ومتطلعًا إلى مزيد من التعاون والتنسيق خلال المرحلة المقبلة.

وزراء المالية العرب مجلس وزراء المالية العرب محافظي المصارف المركزية المصارف المركزية مجلس محافظي المصارف المركزية مؤسسات النقد العربية دولة الإمارات العربية المتحدة الإمارات الإمارات العربية المتحدة صندوق النقد العربي لي بن إبراهيم المالكي صندوق النقد الدولي البنك الدولي

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