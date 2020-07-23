طائرة الزمالك سيدات تواصل تدريباتها

واصل الفريق الأول لكرة الطائرة للسيدات بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الخميس تحت قيادة إيهاب محمد علي المدير الفني للفريق بالملاعب المفتوحة.









وخضع الفريق لتدريبات في الجيم لاستكمال البرنامج التأهيلي الخاص باللاعبات استعدادا لاستئناف مباريات الدوري.









كما أدي الفريق تدريبات بالجري حول الملعب عقب انتهاء تدريبات الجيم ثم استكمل الفريق التدريب بالتسديدات والدفاع .









وأشاد الجهاز الفني للفريق بأداء اللاعبات والتركيز بالتدريبات.. كما حرص الجهاز الطبي للفريق علي متابعة الحالة الصحية ودرجات الحرارة للاعبات للتأكد من سلامتهن وعدم إصابة أي منهن بفيروس كورونا المستجد .









وقام مسئولو الملاعب المفتوحة بالزمالك برش الملعب وإجراء كل وسائل التعقيم تنفيذا لقرار وزارة الصحة.