أفلام أجنبية وعربية بدور العرض المصرية.. تفاصيل أحدث الأعمال المطروحة

بدأت رويدا رويدا تدب الحياة من جديد في أروقة الثقافة والفن والسينما مع عودة الحياة تدريجيا إلى طبيعتها، وذلك بعد قرارات رئيس مجلس الوزراء.
وقد تم تخصيص نسبة 25% لإستقبال مستخدمي السينمات مراعاة لإجراءات السلامة العامة، فيما لا تزال الإيرادات متواضعة للغاية في ظل عدم ارتياح البعض للتواجد داخل قاعة السينما في الوقت الراهن.
وفي التقرير التالى تفاصيل أفلام تم طرحها على مدار الأيام الماضية:
1982
ينطلق الفيلم اللبناني 1982 في سينما زاوية بوسط القاهرة بعد رحلة في عدد من المهرجانات حول العالم.
تقع الأحداث في مدرسة تنعم بموقعها الآمن في جبل لبنان، حيث يحاول وسام (الطفل محمد دالي)، صبي في الحادية عشر من عمره، أن يحشد شجاعته ليصارح زميلته جوانا (الطفلة غيا ماضي) بأنه يحبها، ولكن قبل أن يخبرها بذلك، تتعرض بيروت لقصف جوي أسرائيلي يحطم هدوء المدرسة تمامًا.
نفهم أنه تجري أحداث الفيلم في بداية الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 من هنا إسم الفيلم، وفي الواقع هي الذكريات الأخيرة للمخرج مونس قبل أن يترك بلده كالكثير من اللبنانيين الذين هاجروا في هذه المرحلة بسبب الحرب. إذ إن قصة الفيلم مستوحاة من قصة عاشها المخرج.
1982 فائز بجائزة لجنة تحكيم الفيبريسكي بمهرجان الجونة السينمائي وجائزة شبكة الترويج لسينما آسيا والمحيط الهادي بمهرجان تورونتو السينمائي الدولي، من تمثيل نادين لبكي ورودريغ سليمان إخراج وليد مونس.
The Hunt
بعد أن أثار حالة من الجدل في الولايات المتحدة الأمريكية لما يراه البعض، أنه يحمل تلميحات سياسية، ينطلق فيلم الرعب والإثارة The Hunt في دور العرض المصرية.
وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من 12 فردًا يستيقظون من نومهم ليجدوا أنفسهم في منطقة نائية، لا يتذكرون متى وكيف انتهى بهم الأمر إلى هذا المكان، ولا يعرفون أنهم قد تم اختيارهم بعناية من قبل مجموعة من الأثرياء الذين قاموا بمطاردتهم وخطفهم.
ما أثار الجدل حول الفيلم هو تقديمه لفئتين من الناس، الخاطفين والمخطوفين، وما يحدث بينهما من صراعٍ دامٍ، وهو ما رأى فيه البعض، وعلى رأسهم الرئيس الأميريكي دونالد ترامب، تلميحًا غير مقبول لكون هاتين الفئتين يمثلان المؤيدين لترامب والمعارضين له. وهو الأمر الذي نفاه صناع الفيلم مؤكدين كونه لا يحمل أية تلميحات سياسية سواء مؤيدة أو معارضة، وبكونه مجرد فيلم ينتمي لنوعية المأساة التي تحمل قدرًا من الإثارة والرعب.
الفيلم من إخراج كريج زوبل، وتأليف نيك كوس وديمون ليندلوف، مؤلف المسلسلين الشهيرين Lost، وThe Leftovers، وبطولة هيلاري سوانك الفائزة بجائزتي أوسكار وجولدن جلوب كأفضل ممثلة عن فيلمي Million Dollar Baby، وBoys Don’t Cry، وبيتي جيلبين وآريك بارينهولتز وإيمي ماديجان وإيما روبرتس وإيثان سوبلي.
Rev
انطلق قبل ساعات في دور العرض المصرية فيلم المغامرات Rev في حوالى 15 شاشة بالقاهرة والمحافظات.
وتدور أحداث الفيلم عندما يقوم لص ذو تاريخ كبير في السرقات بالعمل مع الشرطة، على أمل الإيقاع بمجرم يستغل مئات من السيارات الغريبة والخارقة.
فيلم Rev من بطولة سام أسانتي، فرانسيسكا دينيس، فرانشيسكو بيليسي، فيفيكا أيه فوكس، وهو من إخراج انت هوراسانلي.
الفيلم تم طرحه في الإمارات قبل أيام وقد حصل على تصنيف رقابي +12 فى السينمات المصرية.
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إن شئت كما في السماء
طرحت سينما زاوية الفيلم الفلسطيني المميز It must be heaven الذي شارك في مسابقة مهرجان كان السينمائي الدولي العام الماضي.
الفيلم للمخرج الشهير إيليا سليمان والذي حصل قبل أيام على جائزة أفضل مخرج عن فيلمه "إن شئت كما في السماء".
كان مركز السينما العربية اتفق مع الناقدة والإعلامية ديبورا يانغ (هوليوود ريبورتر) على أن تتولى منصب مديرة جوائز النقاد للأفلام العربية، وهي ناقدة ومؤلفة ومديرة مهرجانات أميركية تعيش في إيطاليا.
الأحداث من الناصرة إلى باريس إلى نيويورك، يسافر المخرج الفلسطيني (إيليا سليمان) متأملًا العالم، واضعًا يده على تشابهات غير متوقعة بين وطنه فلسطين وكل مكان آخر.
وقد حصل الفيلم على بتنويه خاص من مهرجان كان السينمائي، وهو من إخراج وتأليف وبطولة إيليا سليمان.