أفلام أجنبية وعربية بدور العرض المصرية.. تفاصيل أحدث الأعمال المطروحة

ينطلق الفيلم اللبناني 1982 في سينما زاوية بوسط القاهرة بعد رحلة في عدد من المهرجانات حول العالم.





تقع الأحداث في مدرسة تنعم بموقعها الآمن في جبل لبنان، حيث يحاول وسام (الطفل محمد دالي)، صبي في الحادية عشر من عمره، أن يحشد شجاعته ليصارح زميلته جوانا (الطفلة غيا ماضي) بأنه يحبها، ولكن قبل أن يخبرها بذلك، تتعرض بيروت لقصف جوي أسرائيلي يحطم هدوء المدرسة تمامًا.