أفلام أجنبية وعربية بدور العرض المصرية.. تفاصيل أحدث الأعمال المطروحة

فيلم Rev من بطولة سام أسانتي، فرانسيسكا دينيس، فرانشيسكو بيليسي، فيفيكا أيه فوكس، وهو من إخراج انت هوراسانلي.





الفيلم تم طرحه في الإمارات قبل أيام وقد حصل على تصنيف رقابي +12 فى السينمات المصرية.

إن شئت كما في السماء

طرحت سينما زاوية الفيلم الفلسطيني المميز It must be heaven الذي شارك في مسابقة مهرجان كان السينمائي الدولي العام الماضي.