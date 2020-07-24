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حوادث

حبس صاحب ثلاجة لحوم لحيازته 4.5 طن دواجن مجهولة بالمطرية

الجمعة 24/يوليه/2020 - 02:05 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت نيابة المطرية الجزئية، حبس صاحب ثلاجة لحوم غير مرخصة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من اللحوم قدرها (٤ طن "دواجن - مفروم – هياكل" - ٥٠٠ كيلو جرام "لحوم") مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وطرحها للبيع بالأسواق لجمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، واصلت حملاتها التموينية المُكبرة لضبط جرائم الغش الغذائى والتجارى التى أسفرت عن ضبط صاحب ثلاجة لحوم غير مرخصة كائنة بدائرة قسم شرطة المطرية.

وتبين حيازته كمية قدرها (٤ طن "دواجن - مفروم – هياكل" - ٥٠٠ كيلو جرام "لحوم") مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها وطرحها للبيع بالأسواق لجمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة الأمن لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.
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