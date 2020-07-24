أهالى قرية هلا بالدقهلية يصرخون من انتشار أكوام القمامة وحرقها وسط المنازل..صور

شكا المواطن عماد الغلبان، من أهالى قرية هلا بمحافظة الدقهلية ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم القمامة في الشوارع بأرض ابو سلام.

ويقول فى رسالته "نعانى من تراكم القمامة وحرقها في الشوارع وانتشار الحشرات والرائحة الكريه والخوف من العدوى بالأمراض مطالبا بضرورة إزالتها".

للتواصل مع الشاكى :

01063735950

أقرأ ايضا :

ارحمونا من القمامة والمجاري.. أهالي قرية فرسيس بالغربية يستغيثون

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.