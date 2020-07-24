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رياضة

لاتسيو يفوز على كالياري بثنائية في الدوري الإيطالي

الجمعة 24/يوليه/2020 - 12:06 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
انتهت المباراة التي جمعت فريق لاتسيو مع ضيفه كالياري، ضمن الجولة الـ 35 من الدوري الإيطالي، بفوز لاتسيو "2-1".

ليرفع لاتسيو رصيده إلى 72 نقطة في المركز الرابع، وتجمد رصيد كالياري عند 43 نقطة في المركز الثالث عشر.

تمكن فريق كالياري من التقدم في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عن طريق المهاجم الأرجنتيني جيوفاني سيميوني.

وبعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني سجل أصحاب الأرض هدف التعادل عن طريق النجم الصربي سيرجيج ميلينكوفيتش سافيتش.

وسجل نسور العاصمة هدف الفوز عن طريق الهداف شيرو إيموبيلي عند الدقيقة الـ 60 من عمر المواجهة.
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