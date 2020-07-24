بـ البشكير.. أروى تستعرض جمالها وأنوثتها

صورة جديدة، على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات

وظهرت

مرتدية بشكير أبيض واعتمدت شعرها الأصفر مسدولًا على كتفيها، وماكياج ناعم يبرز جمالها، نالت إعجاب متابعيها.