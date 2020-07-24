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أخبار العالم

طائرة الركاب الإيرانية تعود إلى طهران بعد تعرض مقاتلات مجهولة لها فوق سوريا

الجمعة 24/يوليه/2020 - 12:27 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت وكالة "فارس" الإخبارية الإيرانية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن طائرة الركاب الإيرانية التي اقتربت منها مقاتلات مجهولة في المجال الجوي السوري عادت إلى طهران من العاصمة اللبنانية بيروت. 

وتضاربت الأنباء بشأن هوية الطائرية، حيث قالت وسائل الإعلام الإيرانية في بادئ الأمر إن المقاتلة إسرائيلية، بينما نقلت وكالات أنباء عن قائد الطائرة الإيرانية، قوله إن مقاتلتين أمريكيتين اقتربتا من الطائرة في المجال الجوي السوري.

ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن مصادر بمطار بيروت قولها إن وقال مصدر في مطار بيروت لرويترز إن الطائرة الإيرانية التابعة لشركة ماهان إير كانت متوجهة من طهران إلى بيروت وهبطت بسلام في العاصمة اللبنانية.
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