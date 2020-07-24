طائرة الركاب الإيرانية تعود إلى طهران بعد تعرض مقاتلات مجهولة لها فوق سوريا

أفادت وكالة "فارس" الإخبارية الإيرانية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن طائرة الركاب الإيرانية التي اقتربت منها مقاتلات مجهولة في المجال الجوي السوري عادت إلى طهران من العاصمة اللبنانية بيروت.





وتضاربت الأنباء بشأن هوية الطائرية، حيث قالت وسائل الإعلام الإيرانية في بادئ الأمر إن المقاتلة إسرائيلية، بينما نقلت وكالات أنباء عن قائد الطائرة الإيرانية، قوله إن مقاتلتين أمريكيتين اقتربتا من الطائرة في المجال الجوي السوري.



