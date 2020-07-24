بـ فستان مشجر.. نهاوند سري تبرز جمالها بإطلالة بسيطة

شاركت الإعلامية نهاوند سري ، متابعيها، عبر خاصية "ستورى" على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة لها.









وظهرت " نهاوند سري " مع إحدى صديقاتها بإطلالة بسيطة، حيث ارتدت فستانا أبيض مشجر، وتركت شعرها الأسود منسدلًا على كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية، واعتمدت فى الماكياج على الألوان الناعمة ووضعت أحمر شفاه مميزا.









يذكر أن الإعلامية نهاوند سري قدمت برنامج "الحياة اليوم" على شاشة قناة الحياة بداية 2018، وبرنامج إذاعي مع الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي بعنوان بين جيلين.













وقدمت البرنامج الصباحي "صباح أون" على قناة "ON TV" لعدة سنوات، وشاركت الإعلامي عمرو أديب في حلقات في برنامج "كل يوم" عبر شاشة "ON E".



