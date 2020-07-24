AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بـ فستان مشجر.. نهاوند سري تبرز جمالها بإطلالة بسيطة

الجمعة 24/يوليه/2020 - 12:46 ص
الإعلامية نهاوند
الإعلامية نهاوند سري وصديقتها
Advertisements
محمد بدران
شاركت الإعلامية نهاوند سري، متابعيها، عبر خاصية "ستورى" على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة لها.


وظهرت "نهاوند سري" مع إحدى صديقاتها بإطلالة بسيطة، حيث ارتدت فستانا أبيض مشجر، وتركت شعرها الأسود منسدلًا على كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية، واعتمدت فى الماكياج على الألوان الناعمة ووضعت أحمر شفاه مميزا.


يذكر أن الإعلامية نهاوند سري قدمت برنامج "الحياة اليوم" على شاشة قناة الحياة بداية 2018، وبرنامج إذاعي مع الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي بعنوان بين جيلين.



وقدمت البرنامج الصباحي "صباح أون" على قناة "ON TV" لعدة سنوات، وشاركت الإعلامي عمرو أديب في حلقات في برنامج "كل يوم" عبر شاشة "ON E".

بـ فستان مشجر.. نهاوند سري تبرز جمالها بإطلالة بسيطة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بإطلالة ساحرة.. سارة خليفة تستعرض رشاقتها على إنستجرام

بـ فستان كت.. سارة خليفة تبرز أنوثتها بهذه الإطلالة.. صور

ظهور جذاب.. نهاوند سري تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال على إنستجرام.. شاهد

بـ ماكياج جذاب.. نهاوند سري تخطف أنظار متابعيها.. شاهد

بصورة سيلفي.. نهاوند سري تبرز أنوثتها بإطلالة ناعمة

بفستان أصفر.. سارة خليفة تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

ترشيحاتنا

فوائد مذهلة لكربونات الصوديوم .. تعالج 10 أمراض

سياسي كويتي: السيسي قلب الطاولة على رأس الأتراك في ليبيا

شاهد.. فيديو يوضح رعب ركاب الطائرة الإيرانية بعد اقتراب المقاتلة الإسرائيلية منها

مدرب عام الزمالك: تجربة بيراميدز أفادت الفريق بشكل كبير.. فيديو

طائرة الركاب الإيرانية تعود إلى طهران بعد تعرض مقاتلات مجهولة لها فوق سوريا

فرحة العيد.. تفاصيل صرف معاشات أغسطس «إعرف موعدك على حسب مرتبك»

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عطلة رومانسية تتحول لمأساة.. سائحة تسقط من الطابق الثالث بسبب كابوس

اطلعى برة حمام السباحة.. بطلة واقعة المايوه البوركينى بـ الساحل الشمالى تروى تفاصيل الواقعة..فيديو

الخضراوات والفاكهة أفضل.. المكملات الغذائية لا تحمي من الإصابة بـ كورونا