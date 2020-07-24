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فن

بقبعة أنيقة.. هند رضا بإطلالة صيفية فى حمام سباحة

الجمعة 24/يوليه/2020 - 01:34 ص
هند رضا
هند رضا
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محمد بدران
نشرت الفنانة والاعلامية هند رضا صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هند رضا فى حمام سباحة خلال قضاء عطلتها الصيفية مرتدية ملابس البحر وقبعة انيقه، ورفعت شعرها للخلف بطريقة مميزة.

يذكر أن الإعلامية هند رضا تعمل فى مجال الإعلام وعرفت كممثلة مؤخرا من خلال مشاركتها فى مسلسل الأسطورة مع الفنان محمد رمضان.

تقدم الفنانة هند رضا برنامجها "لسه فاكر"، الخميس من كل أسبوع، عبر إذاعة "نجوم إف إم"، في الساعة 8 مساء.

استضافت الفنانة هند رضا على مدار العام، كوكبة كبيرة من النجوم، مثل "هشام ماجد، ورامى صبرى، وأحمد رزق، وهيثم شاكر، ونجلاء بدر، وانجى المقدم، ومحمد رحيم، وشيرى عادل، وأحمد الشامى، وعبير صبري" وغيرهم.
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