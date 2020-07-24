بقبعة أنيقة.. هند رضا بإطلالة صيفية فى حمام سباحة

نشرت الفنانة والاعلامية هند رضا صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات " إنستجرام ".





وظهرت هند رضا فى حمام سباحة خلال قضاء عطلتها الصيفية مرتدية ملابس البحر وقبعة انيقه، ورفعت شعرها للخلف بطريقة مميزة.





يذكر أن الإعلامية هند رضا تعمل فى مجال الإعلام وعرفت كممثلة مؤخرا من خلال مشاركتها فى مسلسل الأسطورة مع الفنان محمد رمضان.





تقدم الفنانة هند رضا برنامجها "لسه فاكر"، الخميس من كل أسبوع، عبر إذاعة "نجوم إف إم"، في الساعة 8 مساء.



