عادل الشوربجي : يحق لكهربا التظلم ضد عقوبة إيقافه بشرط

قال عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن لجنة الانضباط قامت بفرض عقوبات على لاعبي القطبين الأهلي والزمالك على خلفية ما حدث في مباراة السوبر المصري.





وأكد الشوربجي في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: " كهربا يحق له التقدم بتظلم على قرار إيقافه إلى اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم".









وأضاف: "من حق أي لاعب التقدم بطلب لتقليص العقوبة الموقعة عليه، ولكن إذا لم يقدم اللاعب أي أدلة تبرأه أو توضح أي جديد سيتم رفض التظلم نهائيًَا وليس من حق اللجنة الخماسية أن تقوم بتخفيف العقوبة نهائيًا، وهذا القرار يخصني أنا فقط".





وتابع: "اللاعب كان موقوفًا حتى نهاية الموسم، وكان من الواد أن يتم إلغاء الموسم بسبب كورونا، لذلك أنا قررت أن تكون العقوبة محددة بعدد مباريات ولا تخص الموسم لأن لو تم إلغاء لن يتم معاقبة اللاعب على تشويه صورة مصر في الخارج بعد الأفعال التي أظهرها في لقاء السوبر".





واختتم: "كهربا موقوف 10 مباريات مع أي فريق في الدوري وليس الأهلي فقط، ولو خرج إعارة لأي فريق سيتم فرضها العقوبة أيضًا ولن تسقط".