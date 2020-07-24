AdvertisementS
AdvertisementS
ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
بحث
الرئيسية
أهم الأخبار
أخبار البلد
حوادث
رياضة
فن
تعليم
توك شو
مرأة
ديني
أخبار العالم
أصل الحكاية
فيديو جراف
محافظات
اقتصاد
منوعات
بين الناس
سيارات
تكنولوجيا
مقالات
ثقافة
فيديو
صور
ساحة رأي
برلمان
ملفات
AdvertisementS
ﻋﺎﺟﻞ
صدمة لـ الأهلي بشان صفقة ضم موليكا
أمريكا تعترف بالتحرش بالطائرة الإيرانية فوق سماء سوريا
وزير الأوقاف: جمع جلود الأضاحي وضم ثمنها لمشروع الصكوك
لراغبي دراسة الطب بجامعة بكين.. سجل عبر هذا الرابط
5 أضافات جديدة ستجدها في نسخة FIFA 21 الجديد
بشروط احترازية.. سلطنة عمان تعلن استئناف الحركة الجوية بمطاراتها
قائد فيلق القدس كان على متن الطائرة الإيرانية التي اعتُرضت فوق سوريا
شوقي غريب: محمد صلاح سيشارك مع منتخب مصر في الأولمبياد
طائرة الركاب الإيرانية تعود إلى طهران بعد تعرض مقاتلات مجهولة لها فوق سوريا
علي جمعة: العشر الأوائل من ذي الحجة هى خير أيام السنة
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
AdvertisementS
EN
الجمعة 24 يوليه 2020 - 49 : 02 ص
القائمة
الرئيسية
أهم الأخبار
أخبار البلد
حوادث
رياضة
فن
تعليم
توك شو
مرأة
ديني
أخبار العالم
أصل الحكاية
فيديو جراف
محافظات
اقتصاد
منوعات
بين الناس
سيارات
تكنولوجيا
مقالات
ثقافة
فيديو
صور
ساحة رأي
برلمان
ملفات
القراء يكتبون
المزيد
أصل الحكاية
فيديو جراف
محافظات
اقتصاد
منوعات
بين الناس
سيارات
تكنولوجيا
مقالات
ثقافة
فيديو
صور
ساحة رأي
برلمان
ملفات
Advertisements
حوادث
مصرع شاب على يد زميله أثناء مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب حساب مشاريب 10 جنيهات بالمحلة
الجمعة 24/يوليه/2020 - 02:12 ص
Tweet
Advertisements
احمد علي
Advertisements
Tweet
ترشيحاتنا
برفقة زوجها.. داليا مصطفى تنشر صورة خلال عطلتهما في الساحل الشمالي
فرحة العيد.. تفاصيل صرف معاشات أغسطس «إعرف موعدك على حسب مرتبك»
أول رد من عبد الرحمن أبو زهرة على عرض تركي آل الشيخ
وقفة احتجاجية في السودان بسبب سد النهضة
مؤشر الإصابات وانحسار الوفيات.. الصحة تعلن تفاصيل أوضاع كورونا فى مصر
العثور على رفات 28 ضابطا سودانيا نفذوا محاولة انقلاب ضد البشير
AdvertisementS
AdvertisementS
ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء
اطلعى برة حمام السباحة.. بطلة واقعة المايوه البوركينى بـ الساحل الشمالى تروى تفاصيل الواقعة..فيديو
انخفاض كبير .. الصحة تعلن تفاصيل وفيات كورونا اليوم
السودان: تشكيل لجنة عليا لمتابعة ملف سد النهضة.. تفاصيل
أول رد من عبد الرحمن أبو زهرة على عرض تركي آل الشيخ
وداعا للتساقط والهيشان والتجاعيد.. هاني الناظر يقدم العلاجات الكاملة لمشاكل الشعر
أول قرار من الأهلي بعد إصابة حمدي فتحي بفيروس كورونا
فرحة العيد.. تفاصيل صرف معاشات أغسطس «إعرف موعدك على حسب مرتبك»
توقعات بوصول جرام الذهب عيار 21 إلى ألف جنيه خلال أسبوع
دبابير مميتة تقتل طفل وتصيب جدته بإصابات خطيرة أثناء تقطعهم النخل..صور
قائد فيلق القدس كان على متن الطائرة الإيرانية التي اعتُرضت فوق سوريا
تنقل فيروس كورونا.. تحذيرات خطيرة من الكمامات المزودة بفلتر.. فيديو
خبير أوبئة يكشف سر تراجع الإصابات والوفيات بكورونا.. ومتى نصل إلى الصفر
ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ
رغم كورونا..ميجان ماركل تصر على إقامة احتفال بعيد ميلادها وتفرض شرطا على ضيوفها
منة شلبي تحتفل بعيد ميلادها مع غادة عادل .. صور
تنقل فيروس كورونا.. تحذيرات خطيرة من الكمامات المزودة بفلتر.. فيديو