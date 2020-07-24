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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

مصرع شاب على يد زميله أثناء مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب حساب مشاريب 10 جنيهات بالمحلة

الجمعة 24/يوليه/2020 - 02:12 ص
صدى البلد
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احمد علي
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