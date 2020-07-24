حبس مسجل خطر وربة منزل لسرقتهما مجوهرات بـ٢ مليون جنيه من شقة في النزهة

قررت نيابة النزهة الجزئية، مسجل خطر وربة منزل، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهام الاول بسرقة مصوغات تقدر قيمتها بـ٢ مليون جنيه من شقة صيدلى بدائرة القسمن وقام المتهمة الثانية بتصريف بعض المسروقات ببيعها.





وامرت النيابة رجال المباحث بسرعة اجراء التحريات اللازمة حول الواقعة والتحرى عن نشاط المتهم السابق والوقائع التى ارتكبها من قبل.







نجحت أجهزة الأمن القاهرة فى القبض على مسجل خطر سرق مصوغات تقدر قيمتها بـ٢ مليون جنيه من شقة صيدلى بحى النزهة، نجحت أجهزة الأمن القاهرة فى القبض على مسجل خطر سرق مصوغات تقدر قيمتها بـ٢ مليون جنيه من شقة صيدلى بحى النزهة،

وتمت إعادة المسروقات لصاحبها، حيث تمت عملية الضبط تحت إشراف اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة.





تلقى المقدم محمد جهاد، رئيس مباحث قسم شرطة النزهة، بلاغا من صيدلى، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه كسر كالون الشقة سكنه وسرقة 2 خزينة صغيرة الحجم بداخلهما "كمية من المشغولات الذهبية والألماظ تقدر قيمتها بمبلغ 2 مليون جنيه- ساعة ذهب - مبلغ مالى 520 ألف جنيه - 1500 دولار - بعض الأوراق".





وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة (مسجل شقى خطر "سرقات عامة" مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول)، وأضافت التحريات أن المذكور يختبئ بإحدى الشقق السكنية بنطاق محافظة الإسكندرية.





بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن الإسكندرية، تم استهدافه وضبطه حال تواجده بشقة مستأجرة كائنة بمنطقة العصافرة بدائرة قسم شرطة المنتزه أول.





وعثر بداخل الشقة على "طبنجة وبخزينتها 5 طلقات لذات العيار- مجموعة من الأدوات التى يستخدمها المذكور فى ممارسة نشاطه الإجرامى- مشغولات ألماظ "من متحصلات الواقعة" - 4 جواز سفر باسم المجني عليه وزوجته- 19 ساعة يد رجالى "جارى التوصل لمالكيها" - مبالغ مالية "عملات مختلفة".





بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الكالون" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وأقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع.





وتم بإرشاده ضبط سيارتين "إحداهما من متحصلات واقعة السرقة، والأخرى المستخدمة فى ارتكاب الواقعة".





وأكد تخلصه من الخزينتين المستولى عليهما بإلقائهما بالطريق العام عقب الاستيلاء على محتوياتهما، وأنه قام بتصريف باقى المسروقات من مصوغات ذهبية بمعرفة ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة الشروق "لها معلومات جنائية"، ومطلوب التنفيذ عليها فى 5 أحكام.





تم ضبطها، وأيدت أقوال المتهم الأول، حيث تم بإرشادهما ضبط باقى المسروقات والمصوغات الذهبية المستولى عليها لدى عملاء الثانية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.