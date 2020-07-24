قرار جديد من مرتضى منصور..خالد الغندور يزف بشرى سارة لـ جماهير الزمالك

زف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق بشرى سارة لجماهير النادي ومتابعي القناة خلال الفترة المقبلة .





وأكد خالد الغندور في تصريحات عبر قناة " الزمالك " أن مرتضى منصور رئيس النادي طلب من حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للاعلام عدد من شرائط المباريات التاريخية للفريق .









واضاف خالد الغندور أن أبرز تلك المباريات مباراة الفريق امام وست هام عام 1966 والتي فاز بها الزمالك بخماسية .





وتابع خالد الغندور ان تلك المباريات ستعرض على القناة حيث تتعدى الـ 100 مباراة مشددا انه سيمثل اثراء غير عادي للقناة و ستسعد الجماهير