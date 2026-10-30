سوق الحبيل الحضاري.. تحرك لتجهيز فريق متخصص لجذب المستثمرين

تابع الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، مستجدات تنفيذ مشروع سوق الحبيل الحضاري بمركز ومدينة البياضية، موجها بتكثيف التنسيق بين الجهات المعنية لسرعة الانتهاء من الأعمال وتذليل معوقات توصيل المرافق، بالتوازي مع إعداد فريق متخصص لتسويق الفرص الاستثمارية بالمحافظة وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة متابعة المشروع، تنفيذا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بتسريع تنفيذ المشروعات التنموية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والاستثمارية التي تمتلكها المحافظة، بحضور الدكتور محمد عفيفي مدير مشروع الدعم الفني للوزارة، والدكتور علي سيد صادق رئيس مركز ومدينة البياضية، وأعضاء اللجنة وممثلي الشركة المنفذة.

واستعرض الاجتماع معدلات تنفيذ المرحلة الأولى من سوق الحبيل الحضاري خلال شهر أكتوبر، إلى جانب خطة العمل المستهدفة خلال نوفمبر، حيث أبدى نائب المحافظ تقديره لمعدلات الإنجاز التي تجاوزت الجدول الزمني المحدد، مشددا على ضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات توصيل مياه الشرب والصرف الصحي، وتنسيق الجهود بين الجهات المختصة لضمان استكمال المشروع وتجهيزه للتشغيل وفقا للمواصفات المطلوبة.

وامتدت المناقشات إلى ملف دعم الحرف التراثية والمنتجات المحلية، خاصة منتجات البر الغربي، من خلال تطوير عمليات الإنتاج وطرق العرض والتسويق، والاستفادة من الهوية الحضارية والسياحية للأقصر في تقديم منتجات قادرة على المنافسة والوصول إلى أسواق جديدة، بما يفتح آفاقا أوسع أمام الحرفيين والمنتجين المحليين.

كما تناول الاجتماع إعداد دليل لتنظيم عمل اللجان القطاعية التابعة للمجلس الاقتصادي الاجتماعي، والمقرر تشكيلها من خلال خمس لجان متخصصة، مع تحديد اختصاصات كل لجنة ومسؤولياتها وآليات التنسيق فيما بينها، بما يدعم مشاركة مختلف الجهات في وضع أولويات التنمية الاقتصادية ورصد التحديات التي تواجه الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.

وفي خطوة تستهدف تعزيز قدرة الأقصر على جذب الاستثمارات، وجه نائب المحافظ بتشكيل فريق عمل متخصص يضم من 6 إلى 7 أفراد، وإخضاعه لبرنامج تدريبي مكثف لتأهيل أعضائه على حصر الفرص الاستثمارية وإعداد ملفاتها ودراسات الجدوى الاقتصادية، فضلا عن اكتساب مهارات الترويج للمشروعات والتفاوض وإجراءات التعاقد مع المستثمرين.

وشدد نائب المحافظ على أهمية توجيه اهتمام خاص للفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي، من خلال حصر المشروعات الواعدة ودراسة جدواها، مع التركيز على التصنيع والتعبئة والتغليف والتسويق للمنتجات الزراعية، بما يحقق قيمة مضافة للمنتج المحلي، ويدعم فرص العمل ويوفر مصادر جديدة للدخل لأبناء المحافظة.

ويأتي مشروع سوق الحبيل الحضاري بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي، من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووزارة التنمية المحلية والبيئة، ويستهدف تطوير منظومة الأسواق المحلية وتحسين بيئة العمل للتجار، وتوفير فرص عمل جديدة، ودعم مسار التنمية الاقتصادية المستدامة بمحافظة الأقصر.