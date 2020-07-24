بعد إصابته بفيروس كورونا.. هاشتاج ‎حمدي فتحي عهدناك قويا يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج "‎حمدي فتحي عهدناك قويا" بعد إصابة حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي بفيروس كورونا المستجد.









وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي : ‏إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين آمين، ‎#حمدي_فتحي_عهدناك_قويا.









وقال له آخرون:ألف سلامه يخويا ان شاء الله هتخف و هترجع احسن من الاول وتجيبلنا افريقيا 💔‎#حمدي_فتحي_عهدناك_قويا.. ‏ألف مليووون سلامه عليك يا بطل وترجع أقوى بإرادتك وعزيمتك وثقتك أولا ف ربك..كن قويا كما عهدناك ♥️💙♥️‎#حمدي_فتحي_عهدناك_قويا.





‏حمدي فتحي نال فرصة ان يكون من بين هؤلاء الأبطال الذين هزموا المرض وهو على قدر تلك الفرصة‎#حمدي_فتحي_عهدناك_قويا.