بعد إصابته بفيروس كورونا.. هاشتاج ‎حمدي فتحي عهدناك قويا يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج "حمدي فتحي عهدناك قويا" بعد إصابة حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي بفيروس كورونا المستجد.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين آمين، #حمدي_فتحي_عهدناك_قويا.
وقال له آخرون:ألف سلامه يخويا ان شاء الله هتخف و هترجع احسن من الاول وتجيبلنا افريقيا 💔#حمدي_فتحي_عهدناك_قويا..ألف مليووون سلامه عليك يا بطل وترجع أقوى بإرادتك وعزيمتك وثقتك أولا ف ربك..كن قويا كما عهدناك ♥️💙♥️#حمدي_فتحي_عهدناك_قويا.
حمدي فتحي نال فرصة ان يكون من بين هؤلاء الأبطال الذين هزموا المرض وهو على قدر تلك الفرصة#حمدي_فتحي_عهدناك_قويا.
سد خط نصف الأهلي قدر الله وما شاء فعل— 🦅أمـْـْْ👑ـْيرة⚽🦅الأهلي عشقي الابدي⚽🦅 (@mero_09092) July 23, 2020
من حبوه ربه ابتلاه #حمدي_فتحي_عهدناك_قويا pic.twitter.com/Ia5ReF4hgI