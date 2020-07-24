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رياضة

بعد إصابته بفيروس كورونا.. هاشتاج ‎حمدي فتحي عهدناك قويا يتصدر تويتر

الجمعة 24/يوليه/2020 - 03:59 ص
حمدى فتحي
حمدى فتحي
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محمد بدران
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج "‎حمدي فتحي عهدناك قويا" بعد إصابة حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي بفيروس كورونا المستجد.


وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :‏إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين آمين، ‎#حمدي_فتحي_عهدناك_قويا.


وقال له آخرون:ألف سلامه يخويا ان شاء الله هتخف و هترجع احسن من الاول وتجيبلنا افريقيا 💔‎#حمدي_فتحي_عهدناك_قويا..‏ألف مليووون سلامه عليك يا بطل وترجع أقوى بإرادتك وعزيمتك وثقتك أولا ف ربك..كن قويا كما عهدناك ♥️💙♥️‎#حمدي_فتحي_عهدناك_قويا.

‏حمدي فتحي نال فرصة ان يكون من بين هؤلاء الأبطال الذين هزموا المرض وهو على قدر تلك الفرصة‎#حمدي_فتحي_عهدناك_قويا.
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