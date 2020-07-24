مواعيد مباريات اليوم الجمعة 24 - 7 - 2020 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة، 24 -7-2020، عدد من المواجهات الأوروبية، حيث يستعرض موقع صدى البلد الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم على النحو التالي:
كأس فرنسا " النهائي "
فريق باريس سان جيرمان X فريق سانت إيتيان – 9:10 مساءا – beIN Sports HD 6
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
فريق ميلان X فريق أتالانتا – 9:45 مساءا – beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات الدوري البرتغالي
فريق سانتا كلارا X فريق فيتوريا جيماريش – 8:00 مساءا
فريق جل فيسنتي X فريق باكوس دي فيريرا – 9:45 مساءا
مواعيد مباريات الدوري التركي
فريق أنطاليا سبور X فريق جالطة سراى – 8:00 مساءا