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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 24 - 7 - 2020 والقنوات الناقلة

الجمعة 24/يوليه/2020 - 07:24 ص
فريق باريس سان جيرمان
فريق باريس سان جيرمان
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ياسمين تيسير
تنطلق اليوم الجمعة، 24 -7-2020، عدد من المواجهات الأوروبية، حيث يستعرض موقع صدى البلد الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم على النحو التالي: 


كأس فرنسا " النهائي " 

فريق باريس سان جيرمان X فريق سانت إيتيان – 9:10  مساءا –  beIN Sports HD 6       

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي 

فريق ميلان X فريق  أتالانتا – 9:45  مساءا – beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي 

فريق سانتا كلارا X  فريق فيتوريا جيماريش – 8:00 مساءا

فريق جل فيسنتي X فريق باكوس دي فيريرا – 9:45  مساءا
 

مواعيد مباريات الدوري التركي 

فريق أنطاليا سبور X فريق جالطة سراى – 8:00 مساءا
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