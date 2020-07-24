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استقرار الحركة المرورية على طرق القاهرة اليوم

الجمعة 24/يوليه/2020 - 08:31 ص
حالة الطرق
حالة الطرق
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البهي عمرو
استعرض برنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «دي إم سي» تقديم الإعلامية داليا أشرف، اليوم الجمعة، تقريرا خاصا عن حالة الطرق على مستوى القاهرة.

وأفاد التقرير بأن الحالة المرورية بالطرق اليوم الجمعة هادئة، وذلك لأن اليوم إجازة أسبوعية، وأن طريق صلاح سالم العروبة ونفق الطيران باتجاه كوبري أكتوبر المتجه لـ مدينة نصر به بعض الزحام، أما المتجه إلى التحرير فهو خال تمامًا من السيارات.

وجاء فى التقرير أن الطرق هادئة، ومعظم الطرق تظهر باللون الأخضر وهذا دليل على استقرارها، وعدم وجود كثافات مرورية على معظم الطرق الرئيسية و الفرعية.

وناشدت داليا أشرف، المواطنين الالتزام بالسرعات، وعدم السير بسرعات عالية وعدم استغلال أن الشوارع لا يوجد بها أعداد كبيرة من المواطنين و السيارات.

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