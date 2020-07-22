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الرطوبة مستمرة.. الأرصاد تكشف عن موعد ارتفاع جديد فى درجات الحرارة

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:52 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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هاجر إبراهيم
أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأجواء اليوم مستمرة فى حالة الإستقرار بـ الأحوال الجوية، مشيرا إلى أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية بالنسبة لهذا التوقيت من العام.

وأضاف "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية "mbc masr2"، أن نسب الرطوبة هى الظاهرة المؤثرة خلال تلك الفترة، موضحا انها تزيد من إحساسنا بإرتفاع درجات الحرارة.

وتابع أنه خلال الأيام القادمة ستشهد البلاد إرتفاع طفيف بدرجات الحرارة عن المعدلات وعن القيم التى يتم تسجيلها خلال تلك الفترة، لافتا إلى أنها سترتفع بمعدل درجة أو أثنين خلال الـ 72 ساعة القادمة.

وأكد أن الأجواء مستقرة ويوجد شبورة مائية بالصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، منوها الى ان المصايف والشواطئ لن تتأثر بذلك .


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