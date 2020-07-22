شاهد .. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة المقبلة

قال الدكتورمحمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية ، إن حالة الطقس مستقرة حول المعدلات الطبيعية لدرجات الحرارة في هذا الوقت من العام.





وأضاف " شاهين " ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج ، " صباح الورد " ، المذاع على فضائية ، " TEN "، أن ارتفاع نسب الرطوبة فى الجو مما يجعلنا نشعر بارتفاع درجات الحرارة.





مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية ، إلى أننا سنشهد نشاط رياح عند خليج السويس والبحر الاحمر وهو ما يؤدى الى رفع الامواج ورفع الملاحة البحرية ، منوها الى ان المصايف والشواطئ لن تتأثر بذلك . وأشارإلى أننا سنشهد نشاط رياح عند خليج السويس والبحر الاحمر وهو ما يؤدى الى رفع الامواج ورفع الملاحة البحرية ، منوها الى ان المصايف والشواطئ لن تتأثر بذلك .



