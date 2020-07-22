شاهد .. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة المقبلة

قال الدكتورمحمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس مستقرة حول المعدلات الطبيعية لدرجات الحرارة في هذا الوقت من العام.
وأضاف " شاهين " ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج ، " صباح الورد " ، المذاع على فضائية ، " TEN "، أن ارتفاع نسب الرطوبة فى الجو مما يجعلنا نشعر بارتفاع درجات الحرارة.
وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أننا سنشهد نشاط رياح عند خليج السويس والبحر الاحمر وهو ما يؤدى الى رفع الامواج ورفع الملاحة البحرية ، منوها الى ان المصايف والشواطئ لن تتأثر بذلك .
وتابع مدير مركز التحاليل ، أنه من الممكن أن يكون هناك ارتفاع بدرجة أو اثنين فى درجات الحرارة خلال الفترة القادمة .