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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

رئيس الرقابة الإدارية يبحث مع نائب رئيس اللجنة الوطنية للرقابة بالصين تعزيز التعاون المشترك

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية،  يو هونغتشيو نائب الأمين العام للجنة المركزية لفحص الانضباط بالحزب الشيوعي الصيني ونائب رئيس اللجنة الوطنية للرقابة بالصين والوفد المرافق لهما بمقر هيئة الرقابة الإدارية بالعاصمة الجديدة وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها الوفد إلى جمهورية مصر العربية وبحضور لياو ليتشيانغ سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة.
 

ويأتي ذلك في ضوء العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، والتي تمتد جذورها على مدى عقود من التعاون المشترك.

تناول اللقاء بحث آفاق التعاون وتبادل الرؤى والخبرات في مجالات الوقاية من الفساد ومكافحته، وتطوير آليات العمل الرقابي وبناء القدرات، إلى جانب استعراض التجارب والممارسات الناجحة لدى الجانبين وبحث سبل الاستفادة منها، لا سيما في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة وما يصاحبها من تطور في أنماط وأساليب ارتكاب الجرائم، بما يتطلب تطوير أدوات الرصد والمكافحة وتعزيز جهود الوقاية من خلال توظيف التقنيات الحديثة في الموضوعات المرتبطة، كما أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق بما يدعم الجهود المشتركة فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.

وأجرى الوفد زيارة للأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والاطلاع على ما تقدمه من أنشطة وبرامج تدريبية وأكاديمية والتباحث حول مجالات التعاون المستقبلية مع نظيرتها الصينية التابعة للجنة الوطنية الصينية للرقابة.

رئيس هيئة الرقابة الإدارية الحزب الشيوعي هيئة الرقابة الإدارية

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