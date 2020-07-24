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أخبار العالم

تحت شعار ارحل ارحل.. شاهد| آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو

الجمعة 24/يوليه/2020 - 09:17 ص
مظاهرات إسرائيل
مظاهرات إسرائيل
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سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم الجمعة لقطات صور ومقاطع فيديو لخروج آلاف المتظاهرين الإسرائيليين تحت شعار "إرحل إرحل" للمطالبة بإستقالة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وتظاهر آلاف الإسرائيليين امام ديوان رئيس الحكومة الاسرائيلية بالقدس للمطالبة برحيل نتنياهو.

وأكد الإعلام العبري أن مئات المؤيدين لـ نتنياهو خروجوا للتظاهر ضد الحشود المطالبة برحيله.

وتظاهر الالاف ضد رئيس وزراء إسرائيل احتجاجا على فشل الحكومة في إدارة أزمة كورونا ورفضًا لقانون كورونا الكبير الذي صادق عليه الكنيست.

ودعا مفوض الشرطة الاسرائيلية المتظاهرين إلى "إبقاء الاحتجاج بعيدًا عن العنف والاضطرابات ، والامتثال لتعليمات الشرطة وعدم السماح للاحتجاج بالتحول إلى مظاهرة للعنف وانتهاك القانون".

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية 5 متظاهرين من المشاركين في التظاهرات أمام ديوان رئيس حكومة اسرائيل بالقدس.

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