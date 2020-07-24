أخبار السعودية اليوم: المملكة تحول عدن لـ جنة في 100 يوم.. مباحثات مع اليونان حول الأوضاع في المنطقة.. وفتح المنافذ البرية لعودة السعوديين من الكويت والبحرين



السعودية تحول اليمن لـ جنة في 100 يوم

السعودية واليونان يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

السعودية تعيد فتح المنافذ البرية لعودة مواطنيها من الكويت والبحرين



بحث وزير الخارجية السعودي مع نظيره اليوناني، عبر اتصال هاتفي، مختلف تطورات الأوضاع الإقليمية في المنطقة.



وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، اليوم الخميس: "تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من وزير خارجية جمهورية اليونان نيكوس دندياس.



وأضافت أنه تم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وعددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وأكملت الحملة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تحت شعار "عدن أجمل" للنظافة والإصحاح البيئي في محافظة عدن 100 يوم منذ انطلاقتها، معيدة العاصمة اليمنية المؤقتة عدن إلى مظهرها الجميل وطرقاتها النظيفة.



وأسهمت الحملة في الحد من التلوث البيئي والصحي والبصري بفضل الجهود المستمرة حتى هذه الأيام، من خلال الفرق التي تعمل ضمن الحملة وكان لها دور كبير في إزالة 86.620 مترًا مكعبًا من المخلفات والقمامة، وتصريف 11.850.000 لتر من مياه الأمطار، وري الأشجار عبر ‏‎ 3.760.000 لتر من المياه، وتحقيق الاستفادة المباشرة لـ 850 ألف مستفيد.



وبالرغم من مرور فترة الحملة بأيام شهر رمضان المبارك وعيد الفطر المبارك إلا أنها واصلت نشاطها خلال 100 يوم بدون توقف، وذلك للحفاظ على استدامة الأعمال نظرًا لارتفاع منسوب القمامة والمخلفات بشكل يومي.



وحقق نشاط النظافة ورفع المخلفات خلال الشهر الأول إزالة 15.686 مترًا مكعبًا، وبلغت إزالة الشهر الثاني 19.006 أمتار مكعبة، وفي الشهر الثالث 36.451 مترًا مكعبًا.





ونزحت حملة "عدن أجمل" في الشهر الأول 4.316 مترًا مكعبًا من مخلفات السيول، كما نزحت في الشهر الثاني 6.199 مترًا مكعبًا، وعملت على نزح 4.962 مترًا مكعبًا من المياه في الشهر الثالث.



ونشطت الحملة في تصريف مياه الأمطار عبر 4.380.000 لتر في الشهر الأول، 3.095.000 لتر في شهرها الثاني، 4.375.000 لتر في ثالث أشهرها، وفي نشاط ري الأشجار في الشوارع الرئيسة تم ري 1.080.000 لتر في الشهر الأول، و1.140.000 لتر في الشهر الثاني، وفي الشهر الثالث 1.540.000 لتر، كما نشطت الحملة في مجال الرش الضبابي عبر رش 2.425 لترًا.



وتعمل الحملة من خلال 10 مناطق مستهدفة، مخصصة لهذا الغرض 22 سيارة نقل القمامة، و10 صهاريج للمياه، و220 حاوية للقمامة، و2.160 من أدوات النظافة، و9 آلاف حقيبة للوقاية الطبية، و5 أجهزة للرش الضبابي، التي أسهمت في رفع كفاءة التشجير بنسبة 65% في المحافظة، فيما عززت الحملة من دور صندوق النظافة في عدن بنسبة 25% وشكلت حملة "عدن أجمل" التي يمولها وينفذها ويشرف عليها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالشراكة مع صندوق النظافة في عدن، فرصة لعقد العديد من الشراكات مع الجهات الحكومية أو الأهلية كوزارة الصحة ولجنة الطوارئ في المحافظة بهدف مجابهة الكوارث، فيما بلغ عدد المتطوعين في الحملة ضمن المشاركة المجتمعية التي قام بها البرنامج ضمن الحملة نحو 3.167 متطوعًا من مختلف مديريات المحافظة.



وأعلنت سفارتا المملكة لدي الكويت والبحرين، عن إعادة فتح المنافذ البرية لعودة المواطنين والمواطنات السعوديين وأفراد أسرهم.



وأعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الكويت، عن فتح المنافذ البرية لعودة المواطنين والمواطنات السعوديين وأفراد أسرهم (زوج، زوجة، أبناء، والدين) لأرض الوطن بدون تصريح مسبق، ابتداءً من اليوم، وكذلك لمرافقيهم من العمالة المنزلية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها.



وفى الوقت نفسه، أعلنت سفارة المملكة لدى المنامة، إمكانية عودة المواطنين السعوديين المتواجدين بمملكة البحرين الراغبين في العودة إلى المملكة العربية السعودية عبر جسر الملك فهد بدون تصريح مسبق بداية من اليوم ، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها بالمملكة. مع تمنياتنا للجميع بعودة آمنة.



وأضافت: تود السفارة في المنامة إحاطة المواطنين السعوديين القادمين إلى مملكة البحرين عبر مطار البحرين الدولي (ترانزيت)؛ بأنه سوف يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها في مملكة البحرين؛ ومن ذلك الحجر الصحي (لمدة ١٠ أيام)؛ ولذلك جرى التنويه.

