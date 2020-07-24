الإفتاء: المضحي يبارك الله في صحته ويرزقه من حيث لا يحتسب.. فيديو

قال الدكتور محمد وسام، مدير ادارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية، إن ذبح الأضحية فيها نسك عظيم وتقربنا من الله، داعيا المسلمين بانتهاز هذه الفرصة وإخراج مزيد من الصدقات والتكبير والتسبيح والصوم.





وأوضح مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الافتاء المصرية ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ، أن وقت ذبح الأضحية بعد صلاة العيد وتقسيم الأضحية ثلث لأهل البيت ، وثلث للفقراء ، وثلث للجيران .





وأكد محمد وسام، أن الأضحية فيها خير كبير وصرف للبلاء، من حرص عليها وحتى ولو بشئ صغيرأ من اللحم، يبارك الله له فى صحته ورزقه ويعطيه من حيث لا يحتسب.





وأشار مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية ، إلى أن التقرب بالصيام وكثرة التسبيح وذبح الأضحية يقربنا من الله عز وجل فى هذه الأيام المباركة.



