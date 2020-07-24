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بكمية لا تزيد على 150 جراما في اليوم.. استشاري تغذية علاجية: البتلو أفضل أنواع اللحوم لمرضى القلب

الجمعة 24/يوليه/2020 - 10:57 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نورهان رأفت
أكد الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية ، أن اللحم البتلو، هو أفضل أنواع الللحوم ، لأصحاب مرضى القلب، لافتا إلى ضرورة ألا تزيد الكمية عن 150 جرام في اليوم .

وأشار الدكتور بهاء ناجي ، عبر "سكايب" ، لـ برنامج " هذا الصباح" ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز ، إلى أنه حال استقرار وضع وحالة  مريض القلب ،فإنه يمكنه أن يأكل اللحم الكندوز أو الضاني ، ولكن بكميات تتراوح من 150 جرام إلى 200 .

وحذر إستشاري التغذية العلاجية ، أصحاب مرضى القلب ، من تناول اللحوم على مدار اليوم ، نظرا لأنها من الممكن أن تتسبب في إنسداد شرايين القلب .

ولفت "ناجي" ، إلى أن الكوارع تحتوي على دهون أقل من اللحوم ، ولا تمثل أية خطورة على أصحاب مرضى القلب .

وأوصى "ناجي" ، بتناول الأطعمة الغنية بالأوميجا 3 ، الموجود بكميات هائلة في الأسماك ، والإبتعاد عن تناول كميات كبيرة من الطعام ، في وجبة العشاء.

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