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أخبار البلد

منذ 2015 ..وزير الري: إزالة أكثر من نصف مليون مخالفة على نهر النيل

الجمعة 24/يوليه/2020 - 10:53 ص
إزالات النيل
إزالات النيل
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قسم الاخبار
تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري تقريرًا بشأن موجات الحملات التي تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية فى مجال الإزالات والتي تضمنت تنفيذ (275,318) ألف إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015 ، فضلا عن إزالة (2308) حالة تعدي على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف خلال الأسبوعين الماضيين من شهر يوليو الجاري.

حيث قام قطاع تطوير وحماية نهر النيل بتنفيذ(735) إزالة ، فيما قام قطاع الري بتنفيذ (1307) إزالة على منافع الري ، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ (266) إزالة على منافع الصرف.

وفي هذا الصدد أفاد المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بأن القطاع قام بتنفيذ ( 735) إزالة على مدار أسبوعين شملت (10) إزالات بمحافظة القاهرة و(6) إزالات بمحافظة الجيزة  و( 5)إزالات بمحافظة القليوبية و(63) إزالة بمحافظة الغربية و(21) إزالة بمحافظة المنوفية  و(96) إزالة بمحافظة البحيرة و(1) إزالة بمحافظة كفر الشيخ و(33) إزالة بمحافظة الدقهلية و(170) إزالة بمحافظة دمياط و(22) إزالة بمحافظة بني سويف و(55) إزالة بمحافظة المنيا و(39) إزالة بمحافظة أسيوط و(56) إزالة بمحافظة سوهاج و(105) إزالة بمحافظة قنا  و(42) إزالة بمحافظة الأقصر و(11) إزالة بمحافظة اسوان ليكون اجمالى الازالات على مستوى القطاع منذ بدء الحملة حتى الآن  (54976) حالة تعد.

ومن جانبه أفاد المهندس طارق عواد رئيس قطاع الري بأن القطاع قام بإزالة (١٣٠٧) مخالفة خلال الأسبوعين الماضيين شملت إزالة  (263) إزالة بمحافظة المنيا و(177) إزالة بمحافظة الفيوم و(107) إزالة بمحافظة البحيرة  و (104) إزالة بمحافظة دمياط و (101) إزالة بمحافظة الجيزة  و (80) إزالة بمحافظة القليوبية و(73) إزالة بمحافظة الشرقية و(56) إزالة بمحافظة الإسكندرية و (52) إزالة بمحافظة الدقهلية و (50) إزالة  بمحافظة الغربية و (49) إزالة بمحافظة المنوفية و(45) إزالة بمحافظة الاسماعيلية و(36) إزالة بمحافظة بني سويف و(27) إزالة بمحافظة قنا و(25) إزالة بمحافظة سوهاج و (18) إزالة بمحافظة القاهرة و (17)إزالة بمحافظة كفر الشيخ ليبلغ إجمالى الإزالات بقطاع الري (١٤٢٩٩٤) إزالة.

وفي سياق متصل أفاد المهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بأن الهيئة قامت قامت خلال الاسبوع الثانى والثالث من شهر يوليو 2020 بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين البحرى و القبلى بلغت (266) إزالة موزعة على (6) محافظات. 

 وقد تضمنت تنفيذ (193) إزالة بإقليم شرق الدلتا  بزمام محافظات الشرقية  114 إزالة – والدقهلية 79 إزالة وتنفيذ (8) إزالة بإقليم وسط الدلتا بزمام محافظة المنوفية  8  إزالات   ،  بالإضافة لتنفيذ (65) إزالة بإقليم مصر العليا بزمام محافظات  أسيوط 23  إزالة – سوهاج  36 إزالة – الوادى الجديد بعدد 6 إزالة . هذا ليصبح إجمالى ماتم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل فى 5 يناير 2015 بعدد ( 77348)
جدير بالذكر بأن الإزالات تنوعت مابين مبانى خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.

هذا وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي الي التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدمًا في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.
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