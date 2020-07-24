موعد مباراة ميلان وأتلانتا في الدوري الإيطالي والقناة الناقلة

يستضيف فريق إيه سي ميلان نظيره أتلانتا اليوم، الجمعة، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الـ 36، من مسابقة الدوري الإيطالي.





موعد مباراة ميلان وأتلانتا:





وتقام مباراة ميلان وأتلانتا في تمام العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 4 بتعليق رؤوف خليف.





ميلان ضد أتلانتا:





ويسعى ميلان بقيادة نجمه السويدي إبراهيموفيتش لمواصلة انتصاراته، بتحقيق الفوز في لقاء الليلة، والحفاظ على آماله في التأهل إلى الدوري الأوروبي الموسم المقبل.





ولم يتعرض ميلان لأي خسارة منذ استئنتاف الدوري في شهر يونيو الماضي، بعد توقف طويل بسبب جائحة كورونا، حيث خاض 9 مباريات في الكالتشيو، فاز في 7 لقاءات منهم، وتعادل في مواجهتين.





في المقابل يطمح أتلانتا الذي يقدم موسما تاريخيا، في خطف الثلاث نقاط من الروسونيري لتعزيز تواجده بالمركز الثاني .





ترتيب أتلانتا وميلان:



