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حوادث

بزجاجة عصير..عاطل يخدر صاحب محل لسرقته بالأزبكية

الجمعة 24/يوليه/2020 - 12:24 م
المتهم
المتهم
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كتب محمد صبرى
كشف رجال مباحث القاهرة ملابسات واقعة تعرض صاحب محل للسرقة بأسلوب التخدير وتم ضبط مرتكب الواقعة تحت اشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، وتم اخطار النيابة للتحقيق .

تبلغ للمقدم محمد رضا رئيس مباحث قسم شرطة الأزبكية من (صاحب محل كائن بدائرة القسم) قرر بأنه حال تواجده داخل المحل ملكه حضر إليه أحد الأشخاص وقام بإعطائه زجاجة عصير وعقب تناولها فقد على أثرها الوعى.

 فقام الأهالى بنقله للمستشفى لتلقى العلاج وعقب إفاقته إكتشف سرقة هاتفة المحمول ومبلغ مالى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة (عاطل ، له معلومات جنائية) عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه .

وبمواجهته بالتحريات ، إعترف بإرتكاب الواقعة وقرر بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية وعلمه بإحتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية داخل المحل ملكه إختمر فى ذهنه فكرة سرقته.

 وفى سبيل ذلك قام بشراء زجاجة عصير ووضع بداخلها أقراص من عقار مخدر وإعطائها للمجنى عليه وعقب فقده للوعى قام بالإستيلاء على المسروقات ولاذ بالفرار .

وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم والمضبوطات وإتهمه بالسرقة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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