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رياضة

بسبب الإصابة.. أستون فيلا يعلن غياب أحمد المحمدي عن موقعة وست هام

الجمعة 24/يوليه/2020 - 12:37 م
إصابة أحمد المحمدي
إصابة أحمد المحمدي
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محمد السعيد
أعلن دين سميث المدير الفني لفريق أستون فيلا غياب أستون فيلا عن موقعة وست هام، المقرر لها الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 38 والأخيرة من مسابقة الدوري الدوري الإنجليزي.

وكان أحمد المحمدي تعرض لإصابة قوية خلال مباراة آرسنال الأخيرة، ولم يستطيع استكمال المباراة.

وقال دين سميث خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة وست هام:" أحمد المحمدي يعاني من إصابة في أوتار الركبة، ولن يكون متاحة لمواجهة وست هام".

ويحتاج أستون فيلا إلى الفوز على وست هام، لضمان البقاء بنسبة كبيرة، في مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم المقبل.

ويحتل أستون فيلا المركز الـ 17 في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة.
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