جمال سلامة: ثورة 23 يوليو امتازت بالحراك الشعبي والوحدة الاجتماعية.. فيديو

قال الدكتور جمال سلامة عميد كلية سياسة واقتصاد بجامعة قناة السويس، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس الخميس أكدت استمرارية أهداف ثورة 23 يوليو 1952 .





وأضاف الدكتور جمال سلامة، خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر، أن ثورة 23 يوليو 1952 امتازت بالحراك الشعبى ، والحفاظ على الوحدة الاجتماعية .





وأشار عميد ساسة واقتصاد بجامعة قناة السويس ، إلى أن مصر تسير وفق مبادئ إقامة العدالة الإجتماعية والتى أطلقتها شرارة ثورة 23 يوليو 1952 .





وتابع جمال سلامة، أن تحقيق مبدأ العدالة الإجتماعية يصلح أن يكون شعارأ للمرحلة الحالية التى تعيشها مصر فى ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى.