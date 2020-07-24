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جمال سلامة: ثورة 23 يوليو امتازت بالحراك الشعبي والوحدة الاجتماعية.. فيديو

الجمعة 24/يوليه/2020 - 12:34 م
ثورة 23 يوليو 1952
ثورة 23 يوليو 1952
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شيرين عادل
قال الدكتور جمال  سلامة عميد كلية سياسة واقتصاد بجامعة قناة السويس، إن كلمة  الرئيس عبد الفتاح السيسى   أمس الخميس أكدت  استمرارية أهداف ثورة 23 يوليو 1952 . 

وأضاف  الدكتور جمال  سلامة، خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر،  أن ثورة 23 يوليو 1952 امتازت بالحراك الشعبى ، والحفاظ على الوحدة الاجتماعية . 

وأشار  عميد ساسة واقتصاد بجامعة قناة السويس ،  إلى أن مصر تسير وفق مبادئ إقامة العدالة الإجتماعية والتى أطلقتها شرارة ثورة 23 يوليو 1952 . 

وتابع  جمال  سلامة، أن تحقيق مبدأ العدالة الإجتماعية يصلح أن يكون شعارأ للمرحلة الحالية التى تعيشها مصر فى ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى. 
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