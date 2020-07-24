الأقصر تستعد لتطبيق المنظومة.. تدريب العاملين بمنشآت التأمين الصحي الشامل على آليات التحول الرقمي

أكد الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، أن محافظة الأقصر تستعد لتدشين التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بها قريبًا، لافتًا إلى استمرار حملات التوعية الميدانية لفريق العمل بالمنظومة لتعريف المواطنين بالمحافظة بطرق الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل وفتح الملفات العائلية لهم.





يأتي ذلك بالتزامن مع تنفيذ خطة عمل متعددة المحاور من أبرزها محور التدريب وتأهيل مقدمي الخدمات الطبية في منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، لتقديم الخدمة الصحية بأعلى جودة وفقًا لأعلى المعايير الدولية.





وأوضح السبكي أنه استعدادًا للتشغيل التجريبي للمنظومة بمحافظة الأقصر، قامت إدارة المشروع بتدريب أكثر من ( 60 ) فرد من مدخلي البيانات وممثلي الدعم الفني حتى الآن، من العاملين بالوحدات والمراكز والمستشفيات المقرر إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بها على التطبيقات الخاصة بتسجيل المواطنين إلكترونيًا ، لافتًا إلى استمرار أعمال التدريب لتشمل كافة العاملين بالمنظومة.





وأشار إلى أنه استعدادًا للتحول الرقمي داخل المنشآت الطبية تم إنشاء البنية التحتية بجميع المنشآت الصحية التي من المقرر إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بها وعددهم ( 59 ) وحدة ومركز و( 8 ) مستشفيات، حيث تم إمدادهم بأجهزة الكمبيوتر والتجهيزات الإلكترونية اللازمة لاستخدام التطبيقات الجديدة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك لتأهيلها بما يتناسب مع التسجيل الإلكتروني المميكن لمنظومة التأمين الصحي الشامل.





وتابع الدكتور أحمد السبكي، أن جميع المنشآت الصحية المقرر ضمها لتعمل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، تعتمد على آليات التحول الرقمي، مؤكدًا على السير بخطى ثابتة في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي، تماشيًا مع رؤية 2030، للنهوض بخدمات الرعاية الصحية في مصر، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي لم يعد أمرًا اختياريًا ، وأنه آن الأوان للتخلص من التعاملات الورقية في العمل، وذلك من خلال تطبيق التكنولوجيا الرقمية في قطاعات العمل بما يحقق تأثير حقيقي في الإدارة، وهو ما سيعود على المنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل بالشعور باختلاف في الخدمات الصحية التي يحصلون عليها، بكل سهولة، وفق أعلي المعايير الدولية.





وأشار السبكي إلى أن برنامج تدريب مقدمي الخدمة الصحية في محافظة الأقصر يشمل العديد من التدريبات لزيادة مهارات مقدمي الخدمة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، أولها التدريب على استخدام تطبيقات تسجيل المواطنين بالمنظومة، وفتح الملفات الإلكترونية لهم، وخدمات العيادات الخارجية والخدمات الداخلية بالمنشآت الصحية، فضلًا عن التدريبات الخاصة بتحسين جودة المنشآت الصحية، وإدارة المخاطر، والتدريب على المعايير القومية لسلامة وأمان المريض، وكذلك التعريف والتدريب على محور طب الأسرة باعتباره هو المحور الأهم بمنظومة التأمين الصحي الشامل.





فيما أعلن رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، عن تسجيل ( 719ألف 411 ) مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالأقصر، إضافة إلى فتح ( 182ألف و 465 ) ملف عائلي حتى الآن، لافتًا إلى بدء فتح الملفات العائلية الإلكترونية بالتزامن مع بدء التشغيل التجريبي للمنظومة بمحافظة الأقصر، وذلك داخل كافة المنشآت الصحية المقرر ضمها للعمل بالمنظومة، والتابعة لـ 7 إدارات صحية بالأقصر وهم إدارات "بندر الأقصر، أرمنت، القرنة، البياضية، الزينية، الطود، إسنا".





ولفت السبكي إلى أن الاستثمار في القوة البشرية في مشروع التأمين الصحي الشامل والعمل على رفع الكفاءة من خلال التدريب المستمر وفقًا لأعلى الممارسات العالمية سواء من خلال تدريبهم داخليًا على يد عدد من الخبراء (الأجانب والمصريين) أو إرسالهم للتدريب في الخارج يأتي في إطار التكامل مع خطط الدولة في تأهيل كوادرها بما يضمن مستقبل أفضل وخدمات أكثر تميزًا في مصر.



