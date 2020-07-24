تريند الزمن الجميل.. وثيقة زواج عبدالحليم حافظ من سعاد حسني بين الحقيقة والفبركة

عرضت القناة الرسمية لموقع صدى البلد الإخباري على يوتيوب حلقة جديدة من برنامج "تريند الزمن الجميل" الذي يقدمه الزميل خالد جمال، ويرصد من خلاله حكايات وقصصا من الزمن الجميل.



أول تريند خيالي في الحلقة كان عن جانب صغير من حياة السندريلا سعاد حسني والتي كانت حياتها كلها بتفاصيلها ويومياتها وحتى وفاتها تريند مستمرا معنا لم ننساه أبدا.





سعاد حسني بنت 17 سنة، هذه الفتاة الشقية التي كانت تملأ أي مكان بهجة وسعادة، في هذا الوقت كان العندليب عبد الحليم حافظ من الاصدقاء المقربين للفنانة نجاة الاخت الكبيرة لسعاد حسني.





سعاد حسني كانت تحضر دائما حفلات أختها نجاة، وهناك تعرف عليها عبد الحليم حافظ وأحبها جدا وأصر على الزواج منها، رغم فارق السن الكبير بينهما.





الأزمة كانت في رفض عائلة عبد الحليم لسعاد حسني التي كانت بدأت خطواتها الفنية، ووصفتها أسرة حليم بأنها "لعبية" و"مش بتاعت جواز" وغير مناسبة لابنهم النجم الكبير عبد الحليم.





لكن حليم كان مصرا على أن يتزوجها على الرغم أيضا من تحذيرات طبيبه الخاص من الزواج بسبب حالته الصحية، فاختار العندليب أن يتزوجها في السر ووثق هذا الزواج في مشيخة الازهر من خلال وثيقة الزواج التي كشفت عنها جنجاه أخت السندريلا.



كما أكد هذا الزواج الصحفي مفيد فوزي الذي قال إنه شهد على عقد الزواج مع الصحفي وجدي الحكيم والملحن كمال الطويل والفنان يوسف وهبي.





لكن الفنانة مريم فخر الدين نفت الأمر وقالت إن سعاد حسنى أطلقت شائعة زواجها بعبد الحليم حافظ بعد وفاته، كي تحافظ على استمرار شهرتها ونجوميتها على الساحة.



وقالت مريم فخر الدين: "سعاد كان نفسها تبقى بطلة بأى تمن وإن عبد الحليم حافظ شاف سعاد أول مرة من خلال فيلم "البنات والصيف".





وعن روايات حب عبد الحليم لسعاد حسني قالت مريم فخر الدين في حوار صحفي "إن العندليب لو كان حبها كان منحها دور البطولة لكنه اختار إن البطلة تكون زيزي البدراوي",



