أخطاء نقع بها جميعا عند شراء أول سيارة.. تعرف عليها

الكثير من الأشخاص يقعوا في أخطاء كبرى عند التوجه لشراء سيارة جديدة لأول مرة، ويرجع ذلك للحماس الشديد الذي يطغى عليهم لشراء السيارة خاصة فئة الشباب وفي هذا السياق نعرض عليكم هذة الاخطاء لنتجنبها جميعا .
1- النظر لسعر السيارة فقط
تمتلك السيارات الجديدة الكثير من المميزات والتقنيات الحديثة، وتختلف أسعار السيارات وفقًا لهذه المزايا المتعددة، وكثير من الأشخاص يقوم بشراء السيارات الأرخص التي لا تمتلك التقنيات الحديثة دون النظر إلى أهميتها، مما يسبب له الندم فيما بعد.
كما يجب النظر إلى تكلفة تأمين السيارة فيجب التأكد من أسعار قطع الغيار هذه السيارة، لأن بعض السيارات تكون قطع غيارها باهظة السعر، وهو ما يزيد من تكلفة السيارة.
2- قلة البحث عن السيارة المناسبة
على الرغم من كثرة طرازات السيارات الجديدة وتنوعها، إلا أن كثير من الأشخاص يتوجهون لشراء السيارات ذات الشهرة الكبيرة دون التأكد من مناسبتها لهم، لذا يجب البحث بتأني عن طراز السيارة المناسبة مع تجربة عدة طرازات لاختيار الأفضل.
كما يمكن البحث عبر الإنترنت أو الاتصال بمسؤولي المبيعات في الوكالات لمعرفة جميع البيانات الهامة للسيارات والمقارنة بينهم.
3- حصر الاختيار على موزع واحد
كثير ما يقع المشترين في خطأ عدم المقارنة بين الموزعين لان سعر السيارة الجديدة احيانا يختلف من معرض لأخر لذا يجب قبل الشراء المقارنة بين أسعار الموزعين والمعارض واختيار السعر الاقل .
1- النظر لسعر السيارة فقط
تمتلك السيارات الجديدة الكثير من المميزات والتقنيات الحديثة، وتختلف أسعار السيارات وفقًا لهذه المزايا المتعددة، وكثير من الأشخاص يقوم بشراء السيارات الأرخص التي لا تمتلك التقنيات الحديثة دون النظر إلى أهميتها، مما يسبب له الندم فيما بعد.
كما يجب النظر إلى تكلفة تأمين السيارة فيجب التأكد من أسعار قطع الغيار هذه السيارة، لأن بعض السيارات تكون قطع غيارها باهظة السعر، وهو ما يزيد من تكلفة السيارة.
2- قلة البحث عن السيارة المناسبة
على الرغم من كثرة طرازات السيارات الجديدة وتنوعها، إلا أن كثير من الأشخاص يتوجهون لشراء السيارات ذات الشهرة الكبيرة دون التأكد من مناسبتها لهم، لذا يجب البحث بتأني عن طراز السيارة المناسبة مع تجربة عدة طرازات لاختيار الأفضل.
كما يمكن البحث عبر الإنترنت أو الاتصال بمسؤولي المبيعات في الوكالات لمعرفة جميع البيانات الهامة للسيارات والمقارنة بينهم.
3- حصر الاختيار على موزع واحد
كثير ما يقع المشترين في خطأ عدم المقارنة بين الموزعين لان سعر السيارة الجديدة احيانا يختلف من معرض لأخر لذا يجب قبل الشراء المقارنة بين أسعار الموزعين والمعارض واختيار السعر الاقل .