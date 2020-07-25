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برلمان

الشهاوي: بداية التصعيد الأوروبي الحقيقي ضد أردوغان أغسطس المقبل

السبت 25/يوليه/2020 - 01:01 ص
أردوغان
أردوغان
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أحمد أيمن
قال العقيد وائل الشهاوي المحلل السياسي والأمني، بأن أردوغان أسقط تركيا في وحل وعداء كل دول العالم بما فيها الأصدقاء والحلفاء، لافتا إلى أنه لم يعد لتركيا حلفاء عمليا في حوض المتوسط الذي يجمع آسيا وإفريقيا وأوروبا.

وألمح "الشهاوي"، إلى أن أردوغان بسياساته الفوضوية الدموية الخاطئة أوقع تركيا في مشاكل مع  اليونان وفرنسا وكذلك في مشاكل مع سوريا وقبرص في شرق المتوسط وفي مشاكل مع مصر وليبيا في جنوبه.

وتوقع المحلل السياسي والأمني، بأن تكون قمة دول الإتحاد الأوروبي المطلة على المتوسط نهاية أغسطس المقبل بداية التصعيد الحقيقي ضد أردوغان أوروبيا.
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