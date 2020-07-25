الشهاوي: بداية التصعيد الأوروبي الحقيقي ضد أردوغان أغسطس المقبل

قال العقيد وائل الشهاوي المحلل السياسي والأمني، بأن أردوغان أسقط تركيا في وحل وعداء كل دول العالم بما فيها الأصدقاء والحلفاء، لافتا إلى أنه لم يعد لتركيا حلفاء عمليا في حوض المتوسط الذي يجمع آسيا وإفريقيا وأوروبا.





وألمح "الشهاوي"، إلى أن أردوغان بسياساته الفوضوية الدموية الخاطئة أوقع تركيا في مشاكل مع اليونان وفرنسا وكذلك في مشاكل مع سوريا وقبرص في شرق المتوسط وفي مشاكل مع مصر وليبيا في جنوبه.



