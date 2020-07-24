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ثقافة

عروض فنية لفرقة غزل المحلة وأنشطة ثقافية منوعة بقصر ثقافة مطروح

الجمعة 24/يوليه/2020 - 08:00 م
صدى البلد
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ايمن محمود
قدمت فرقة غزل المحلة للفنون الشعبية عرضا فنيا على مسرح قصر ثقافة مطروح بقيادة مدرب الفرقة الفنان طه عبدالنبى، فى إطار برنامج صيف ٢٠٢٠ بفرع ثقافة مطروح، الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة.
 
قدمت الفرقة مجموعة متميزة من التابلوهات الراقصة منها "أفراح المحلة، والعنب، والدراويش، والتنورة" وغيرها، بحضور مجموعة من رواد قصر الثقافة وجمهور مطروح الذى تفاعل مع الرقصات المقدمة.



من ناحية أخرى نظم قصر ثقافة مطروح، العديد من الأنشطة الثقافية المنوعة حيث نفذت الفنانة نهلة عبد الفتاح ورشة تعليم مبادئ الرسم بحضور بعض الطالبات وبدأت الفنانة الورشة الأولى للتعليم بقصر ثقافة مطروح مع مراعاة التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات وعلمت من خلالها الطالبات مبادئ الرسم وطريقة استخدام القلم الرصاص فى رسم وتحديد ملامح الوجه.

وفي جانب عروض الأونلاين قدم نادى التذوق البصرى محاضرة بعنوان "تذوق الفن التشكيلى ودور الإنترنت" ألقاها أحمد السيد والذي تحدث عن الفن التشكيلى وأنواعه، كما تحدث عن أهمية الفن التشكيلى لإخراج مكنون الفنان الداخلى ونقلة إلى اللوحة، وتطرق إلى دور الإنترنت فى نشر وتوثيق الفن التشكيلى فى العصر الحديث.

كما أعدت الفنانة عبير السيد ورشة العروسة البابيت واستخدمت من خلالها عرائس البابيت لتوصيل المعلومات بطريقة سهلة وسلسة للاطفال.

إلى جانب عقد محاضرة تذوق سينمائي من خلال سينما الطفل قدمها الإعلامى على الشوكى تحدث من خلالها عن سينما الطفل على مر العصور وطريقة تطويرها بما يتلائم مع متغيرات العصر ويتلائم مع عقلية وتفكير الطفل المعاصر.
عروض فنية لفرقة غزل المحلة وأنشطة ثقافية منوعة بقصر ثقافة مطروح
عروض فنية لفرقة غزل المحلة وأنشطة ثقافية منوعة بقصر ثقافة مطروح
عروض فنية لفرقة غزل المحلة وأنشطة ثقافية منوعة بقصر ثقافة مطروح
عروض فنية لفرقة غزل المحلة وأنشطة ثقافية منوعة بقصر ثقافة مطروح
عروض فنية لفرقة غزل المحلة وأنشطة ثقافية منوعة بقصر ثقافة مطروح
عروض فنية لفرقة غزل المحلة وأنشطة ثقافية منوعة بقصر ثقافة مطروح
عروض فنية لفرقة غزل المحلة وأنشطة ثقافية منوعة بقصر ثقافة مطروح
عروض فنية لفرقة غزل المحلة وأنشطة ثقافية منوعة بقصر ثقافة مطروح
عروض فنية لفرقة غزل المحلة وأنشطة ثقافية منوعة بقصر ثقافة مطروح
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