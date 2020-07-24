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أخبار العالم

فضيحة جديدة لمونديال قطر والفيفا.. وتفاصيل استقالة مدعي عام سويسرا

الجمعة 24/يوليه/2020 - 03:45 م
استقالة مدعي عام
استقالة مدعي عام سويسرا
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سمر صالح
كشفت هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية عبر حسابها على تويتر وموقعها الرسمي اليوم الجمعة عن فضيحة جديدة لمونديال قطر والفيفا.

وقالت الإذاعة السويسرية إن المدعي العام السويسري "ميشائيل لاوبر"، تقدم باستقالته، بعد حكم قضائي انتقد سلوكه، حيث يأتي هذا في خضم إجراءات تهدف لعزله بسبب تعامله مع تحقيق في قضية فساد في منظمة الفيفا ومن بينها الفساد في قضية فوز قطر بتنظيم كأس العالم 2020.

 وأكدت محكمة فيدرالية في سويسرا، أن لاوبر ارتكب عدة انتهاكات لواجباته الرسمية، وكذب على المحققين خلال تحقيق حول تهم الفساد في الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا".

واضافت المحكمة الإدارية الفدرالية "FAC" إن لاوبر أدلى بتصريحات غير معقولة، حول اجتماع لم يكشف عنه مع رئيس الفيفا جياني انفانتينو فى يونيو 2017، وأضافت أن لاوبر أدلى عن عمد بتصريح كاذب لهيئة التحقيق وأخفى الاجتماع عن علم.

وقالت المحكمة "بشكل عام، وجدت المحكمة أن المدعي العام ارتكب عدة مخالفات للواجب الرسمي".

ونفى المدعي العام ميشائيل لاوبر تهمة الكذب، وقال في بيان رسمي نشره مكتب المدعي العام يوم الجمعة "من أجل مصلحة المؤسسات أقدم استقالتي"، معربا عن قلقه بشأن سمعة مكتب المدعي العام، مصرا على نفي تهمة الكذب، قائلا "لكن إذا كانت المحكمة لا تصدقني كمدع عام، فإن مكتب المدعى العام سيتضرر".

يُذكر أن ميشائيل لاوبر، تولى منصب المدعى العام منذ عام 2012، وكان يواجه بالفعل إجراءات لعزله من منصبه، بينما يقوم المدعي الخاص بمراجعة الشكاوى الجنائية ضده وضد جياني انفانتينو، رئيس الفيفا، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات.
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