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أخبار العالم

سلاح ذو حدين.. قرقاش: حملة قطرية تركية إخوانية لشيطنة الإمارات

الجمعة 24/يوليه/2020 - 05:08 م
وزير الدولة الإماراتي
وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش
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أحمد محرم
نشر وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش سلسلة تغريدات رد فيها على حملة مغرضة لتشويه الدور الإقليمي للإمارات.

وكتب قرقاش في تغريدة "تضخيم دور الإمارات الإقليمي والذي دأبت عليه المنصات الإعلامية القطرية والتركية والإخوانية سلاح ذو حدين لمن يقود هذه الحملة السوداء". 


وأضاف قرقاش "ومقصد هذه الحملات شيطنة الإمارات ولكنه في جزء منه إقرار بمحورية الإمارات ومصداقيتها بعيدا عن مؤمرات الخيم والتسجيلات".

وأوضح قرقاش "أن تضخيم دور الإمارات يبيّنها وكأنها الرقم الصعب والدولة التي ترفع لواء التصدي للتدخلات الإقليمية في الشأن العربي دعايةٌ مجانيةٌ لا نستحقها كلها، فنحن شريك لقوى خيّرة في المنطقة تسعى إلى الإستقرار والتنمية وترفض الخضوع العربي للقوى الإقليمية".

وتابع قرقاش "ولا شك أن جزءًا من هذه الحملة السوداء المستمرة والتي يتم انفاق الملايين عليها يعود إلى العجز عن مجاراة الطموح الإماراتي والريادة العلمية والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة، فحين ندرك أن الجار يسرف بهدف شيطنتنا اعلموا أن لأمواله أثرًا في تعزيز موقعنا ودورنا".
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