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مرأة

Dior تستخدم 60 طنًا من الأضواء لإقامة عرض أونلاين بسبب كورونا

الجمعة 24/يوليه/2020 - 05:47 م
عرض ديور
عرض ديور
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رشا عوني
وسط الإجراءات الوقائية بسبب فيروس كورونا، أقامت دار أزياء Dior الشهيرة ، عرض أزياء أونلاين لمجموعتها 2021، عبر موقعها على الانترنت ، بدون جمهور . 


أقيم عرض ديور المباشر في مدينة ليتشي الإيطالية مسقط رأس مديرة ماركة ديور ماريا جرازيا كيوري.


حرصت دار Dior على الالتزام بكافة الاجراءات والتدابير الصحية للوقاية من فيروس كورونا، وفي نفس الوقت نجحت في تقديم عرض مباشر مبهر جمع بين الديكور المميز و الأضواء والموسيقى والرقص التعبيري . 


وعرضت ديور في عرضها المباشر لمجموعة 2021 ، 90 قطعة ، وقالت مديرة مجموعة ديور :" هذا العرض يحتفل بالحرف اليدوية وذكريات الماضي من خلال التطريز والمنسوجات التي رأيت جدتي وعمي ينفذانها عندما كنت طفلة." 


استغرق تنفيذ الديكور الذي صُمم للمناسبة حوالى 12 يومًا، متطلبًا 60 طنًا من الأضواء وحوالي 30 ألفا من أضواء "ليد" الملوّنة وترافق العرض مع أجواء موسيقية وراقصة خلقت حوارًا سحريًا بين الثقافة والتقاليد العريقة لهذه المنطقة الغنية، وجاءت المشاهد أشبه بحلم ليلة صيف زينها أداء فني بارع وأزياء أعادت تقديم التراث بأسلوب عصري.

Dior تستخدم 60 طنًا من الأضواء لإقامة عرض أونلاين بسبب كورونا
Dior تستخدم 60 طنًا من الأضواء لإقامة عرض أونلاين بسبب كورونا
Dior تستخدم 60 طنًا من الأضواء لإقامة عرض أونلاين بسبب كورونا
Dior تستخدم 60 طنًا من الأضواء لإقامة عرض أونلاين بسبب كورونا
Dior تستخدم 60 طنًا من الأضواء لإقامة عرض أونلاين بسبب كورونا
Dior تستخدم 60 طنًا من الأضواء لإقامة عرض أونلاين بسبب كورونا
Dior تستخدم 60 طنًا من الأضواء لإقامة عرض أونلاين بسبب كورونا
Dior تستخدم 60 طنًا من الأضواء لإقامة عرض أونلاين بسبب كورونا
Dior تستخدم 60 طنًا من الأضواء لإقامة عرض أونلاين بسبب كورونا
Dior تستخدم 60 طنًا من الأضواء لإقامة عرض أونلاين بسبب كورونا
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