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رياضة

إصابة لاعب أهلي جدة السعودي بـ كورونا للمرة الثانية

الجمعة 24/يوليه/2020 - 06:34 م
جوزيف سوزا
جوزيف سوزا
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إسماعيل محمود
أعلن البرازيلي جوزيف دي سوزا، المحترف بصفوف نادي أهلي جدة السعودي، اليوم الجمعة، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد مرة أخرى.

وكان دي سوزا قد أصيب بالفيروس منذ قرابة الشهر وتم منعه من العودة للسعودية، لكنه تعافى وعاد لمدينة جدة بشكل طبيعي.

ونشر دي سوزا تغريدة على حسابه الشخصي على موقع تويتر جاء فيها: "اليوم علمت بدهشة إصابتي بفيروس كورونا بعد ظهور الأعراض عليً بـ 37 يومًا."

وأضاف: "ظهرت عليً الأعراض حينها لمدة 3 أيام عن طريق الصداع وارتفاع درجة الحرارة، لم تظهر عليً الأعراض منذ 33 يومًا، سأطيع أوامر السلطات لكنني خضعت لفحص في البرازيل أكد سلامتي وعدم إمكانية إصابتي بالفيروس مرة أخرى."

يذكر أن الدوري السعودي سيستأنف مرة أخرى في الرابع من شهر أغسطس المقبل.
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