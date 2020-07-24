شيرين: انتهيت من تصوير 40% من مشاهدي بـ القاهرة كابول

أكدت الفنانة شيرين أنها أوشكت على الانتهاء من حوالي 40% من دورها بمسلسل "القاهرة كابول" والذي عاد لاستئناف التصوير قبل أيام.





وقالت إن عرض المسلسل قد تم تأجيله بعد خروجه من موسم دراما رمضان 2020، بسبب ضيق الوقت، لكن شركة سينرجي عادت لاستكمال تصويره.









مسلسل "القاهرة كابول"، يشارك فى بطولته طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوى، شيرين، نور محمود.



وتعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية، وهم الإعلامي ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطني ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى والذى يجسده النجم طارق لطفى، فضلا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين.