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رياضة

كلوب: هندرسون استحق جائزة الأفضل في الدوري.. وهذه أصعب لحظاتنا هذا الموسم

الجمعة 24/يوليه/2020 - 06:57 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، أن جوردان هندرسون لاعب الفريق استحق التتويج بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج هذا الموسم.

وتوج هندرسون بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم عن رابطة الكتاب والصحفيين الرياضيين.

وقال كلوب في تصريحات صحفية: "لقد جعلته مرونته اللاعب الذي هو عليه الآن، هندرسون مزيج من اللاعب القتالي والموهوب، لاعب استثنائي جاهز للقتال كل يوم، لقد استحق الجائزة."

وعن أصعب لحظات الفريق هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، قال كلوب: "هناك لحظات كثيرة هذا الموسم، لكن هناك مباراتين، ليستر خارج ملعبنا وشيفيلد يونايتد في الأنفيلد، ليستر كانت بعد عودتنا من قطر، لم أكن أتوقع ذلك الأداء المذهل، وشيفيلد جعلوا المباراة صعبة بالنسبة لنا، وفي تلك الليلة كنا قريبين من الكمال الكروي، لقد أحببت هذه المباراة كثيرًا."
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