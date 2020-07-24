القطر فرمهم.. أب يتخلص من أطفاله الثلاثة بطريقة بشعة في المنيا

في واقعة مؤسفة قام أب بإلقاء أطفاله الثلاثة أمام القطار عند قرية المعصرة بمركز ملوى جنوب محافظة المنيا.





كان اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا قد تلقى إخطارا من اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا بـ مصرع 3 أطفال في حادث قطار بملوي.





وتبين قيام أب يدعى م. عز بإلقاء أبنائه الثلاثة وهم (خديجة 4 سنوات، منة 8 سنوات، عمرو 6 سنوات ) أمام القطار مما أدى إلى مصرعهم في الحال.



