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تعليم

بنات عين شمس تنفي وجود صفحات تابعة لها غير صفحتها الرسمية

الجمعة 24/يوليه/2020 - 08:19 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
نفت الصفحة الرسمية لكلية البنات جامعة عين شمس وجود صفحات أخرى لها، غير صفحتها الرسمية، مؤكدة أنها غير مسئولة عن أية إعلانات في أي صفحات تحمل اسمها.

وأضافت الكلية أنه ليس لها علاقة بأي نوع من انواع اونلاين ماركيتنج واعلانات التدريب الاونلاين والقبض بفيزا بنك CIB. 

وأكدت صفحة الكلية تنشر ما يخص العمليه التعليميه ولا يوجد إعلانات خدمية أو تسويقية، مؤكدة أن أي شخص يؤسس صفحة باسم الكلية سيتعرض للمساءلة القانونية. 

يذكر ان كلية البنات جامعة عين شمس بدأت امتحانات طلاب الفرق النهائية وسط اجراءات احترازية مشددة.
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