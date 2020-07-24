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أخبار العالم

المنظمة العربية للتنمية الإدارية تعقد بعد غد ندوة افتراضية حول التواصل على منصة Twitter خلال أزمة كورونا

الجمعة 24/يوليه/2020 - 08:46 م
صدى البلد
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أ ش أ
تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية بعد غد /الأحد/ ندوة افتراضية حول أفضل ممارسات التواصل على منصة (Twitter) خلال أزمة (كوفيد 19).

وقال مدير عام المنظمة الدكتور ناصر القحطاني -في تصريح صحفي اليوم الجمعة- إن هذه الندوة تمثل فرصة للتواصل وتبادل الأفكار حول التعاون المحتمل بين الجمهور الذي يمكن أن يساعد في حماية وتعزيز صحة المحادثة العامة حول فيروس (كورونا) (كوفيد- 19)، كما أنها تمثل أيضًا قناة للتواصل المستمر لمناقشة أفضل ممارسات وتوصيات للتعامل على (Twitter).

وأضاف أن هذه الندوة التفاعلية تهدف إلى مناقشة مجموعة من الموضوعات المهمة ومنها؛ إرشادات عامة للحملات الترويجية على منصة (Twitter)، والسياسات والاستراتيجيات المحدثة خلال أزمة (كوفيد- 19) وضرورة التفاعل والوصول إلى الجمهور.

يتحدث في الندوة الأستاذ محمود خليل الهاشمي المدير التنفيذي لمدينة عجمان الإعلامية الحرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وجورج سلامة رئيس قسم السياسة العامة والحكومة في (Twitter) الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجواهر عبدالحميد مساعد أول في السياسة العامة (Twitter) الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
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