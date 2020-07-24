وليد صلاح الدين: مستغرب من فايلر لتغيير مركز كهربا ..فيديو

تعجب وليد صلاح الدين نجم الأهلي السابق ومدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، على تغيير مركز محمود كهربا لاعب الأهلي في المباريات السابقة وتألقه فى وديه سموحة والتي سجل هدفين وصنع هدف.









واكتسح الأهلي نظيره سموحة وديا بأربع أهداف دون رد فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب التتش استعدادا لعودة الدوري المصري .









وقال صلاح الدين عبر اون تايم ، كنت مستغرب من فايلر المدير الفني للأهلي، الذي كان دائما يضع كهربا لاعب الفريق كجناح فى الناحية اليمني ، مشددا ، على أن كهربا عندما كان متواجد فى الزمالك كان متألقا في الناحية اليسرى ولكن فى النهاية دي وجهة نظر المدير الفني .









وتابع: أي لاعب يجب أن يلعب في المركز المفضل له، بمعنى أن لو رمضان صبحي لاعب الأهلي سيشارك إذا كهربا لن يكون له مكان.









وشدد صلاح الدين ، علي ان لو لعب كهربا ناحية اليمين فسيكون حسين الشحات أفضل، من الممكن أن يلعب كهربا تحت رأس الحربة، وإن كنت أرى أن يلعب ناحية اليسار في حال عدم جاهزية رمضان فقط.



