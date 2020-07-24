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محافظات

محافظ القليوبية يتفقد المنطقة الاستثمارية والأنشطة الرياضية ببنها

الجمعة 24/يوليه/2020 - 08:33 م
محافظ القليوبية يتفقد
محافظ القليوبية يتفقد المنطقة الاستثمارية والأنشطة الرياضية
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إبراهيم الهوارى
أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم الجمعة جولة تفقدية بمدينة بنها بدأها بتفقد نادي بنها الرياضي وخلال الجولة استمع لشرح تفصيلي من مسئولى النادى عن أهم وأبرز الأنشطة والفعاليات التي كان يتم تنفيذها والمشاركة فى كافة الاتحادات الرياضية بجمهورية مصر العربية.


وتابع الهجان من مسئولي النادي خطة تنفيذ الإجراءات الاحترازية، للحفاظ والحرص على سلامة الأعضاء وذويهم، والتأكد من عملية التطهير والتي تنفذ بشكل مستمر في الوقت الحالي، ومضاعفاتها في الفترة القادمة  لكل أقسام النادي.

كما تفقد الهجان مركز شباب مدينة بنها ( الساحة الشعبية) حيث تفقد الملعب الخماسي وحمام السباحه  للتأكد من أعمال التطهير  وبالأخص بين فترات التدريب.

وأكد المحافظ على دعم الدولة غير المسبوق للأنشطة الرياضية مشيرا الى الجهود التي تبذل  لتطوير المنشآت الرياضية وتوسيع قاعدة المنافسة لدى الشباب وحثهم على ممارسة الأنشطة الرياضية لتنميتهم جسديا وفكريا ونفسيا والاستفادة من طاقاتهم من ممارسة الرياضة لبناء جيل من الشباب سليم البنيان ومتزن أخلاقيا.

كما توجه المحافظ لمتابعة أعمال الرصف والإنارة بمحيط موقع المنطقة الإستثمارية الجديدة بعزبة نجيب بمدينة بنها، موجها بتكثيف أعمدة الإنارة بالشوارع المؤدية إليها، وفي محيطها وتشجير المنطقة وجعلها منطقة استثمارية متميزة بمدينة بنها تمهيدا لافتتاحها قريبا.
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